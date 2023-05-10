Российские войска отступили на 2 км в районе Бахмута.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили российских террористов отступить на дистанцию до 2-х километров. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в telegram.

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог сдержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - заявил Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками, наши Силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Сражение за Бахмут продолжается.

Швейцария заморозила активы российского центробанка

Федеральный совет принял решение заморозить российские деньги. В Швейцарии находятся около 8,3 млрд долларов резервов и активов Центрального банка РФ.

29 марта совет принял решение об обязательном представлении отчетности по резервам и активам. Это обязательство также применяется в ЕС в соответствии с санкциями против России. Впрочем, к определенному сроку – 12 апреля, соответствующие документы не были получены.

"Общая сумма хранящихся в Швейцарии зарегистрированных резервов и активов российского центрального банка составляет около 7,4 млрд швейцарских франков", – говорится в заявлении.

Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд долларов), последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежащие замораживанию активов.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а полученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", – пишет Федеральный совет.

"Белые волки" ликвидировали два танка и два блиндажа врага

За два дня спецназовцы СБУ – ликвидировали 14 целей в рядах оккупантов.

Спецназначители ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами подстрелили и ликвидировали вооружение врага: четыре танка, два БМП-3 и четыре ББМ, два блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильную технику.

Чехия передаст Украине ЗРК "Куб"

Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб", а также ракеты к ним.

Об этом сообщают České noviny со ссылкой на президента Чехии Петра Павела.

Павел отметил, что сейчас на стадии поставки находятся два ЗРК "Куб" с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, поскольку у нее есть обученные для такого типа техники бойцы.

Павел добавил, что Украина уже получила из Чехии около 100 танков, столько же бронетехники и множество боеприпасов. Также решающим фактором Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов.

Артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК и станцию РЭБ

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один склад горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.