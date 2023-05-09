Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 440 дня войны: Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине, а Пригожин жалуется, что ВСУ рвут фланги в районе Бахмута
Обзор

Победные новости 440 дня войны: Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине, а Пригожин жалуется, что ВСУ рвут фланги в районе Бахмута

Зиновия Воронович
9 мая, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

В США объявили о новом пакете помощи, направленном на усиление украинской ПВО, а Пригожин в новом видео жалуется, что ВСУ рвут фланги в районе Бахмута

В новом пакете помощи от США – боеприпасы для борьбы с беспилотниками и системы ПВО

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, направленный преимущественно на усиление ее противовоздушной обороны и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 млрд долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), говорится в сообщении Минобороны США.

В этот пакет включены: дополнительные системы ПВО и боеприпасы; оборудование интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины; боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами; артиллерийские снаряды калибра 155 мм; услуги коммерческих спутниковых изображений; поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

Европарламент продолжил беспошлинную торговлю с Украиной

Во вторник, 9 мая, Европейский парламент еще на год продлил беспошлинную торговлю с Украиной. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год", – написал он.

Йозвяк добавил, что "за" проголосовали 537 парламентариев, против - 42. В то же время воздержались от голосования 38 членов парламента.

ВСУ нанесли шесть ударов по районам сосредоточения живой силы врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам.

Еще два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронной борьбы оккупантов поразили подразделения ракетных войск и артиллерии.

ЗСУ

ВСУ "рвут фланги" на Бахмутском направлении, – Пригожин

Глава незаконного ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.

В видео Евгений Пригожин в очередной раз жалуется на затруднение его вагнеровцев и продолжает утверждать, что до сих пор не получил снаряды. Кроме того, он отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ "рвут фланги" и в ближайшее время могут начать контрнаступление.

Также глава ЧВК подтвердил, что украинцы вчера провели атаку и отбили больше километра территории. По словам главы наемников, позиции оставили не его бойцы, а части регулярной армии.

Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет СУ-24.

В Новосибирске партизаны сожгли Су-24

Об этом говорится в телеграмм-канале Всенародного движения Легиона "Свобода России".

"Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" - преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – говорится в обращении.

Горящее видео лета появилось в канале легиона "Свобода России" именно в тот момент, когда Путин принимал свой куций военный парад и в сотый раз угрожал Западу ужасающими наказаниями.

Статьи
Новости
Экономика
Россия
ЕС
Европарламент
военные силы Украины
Война с Россией
Донетчина
Бахмут
США
Вагнергейт
Военные новости
Читайте также:
9 мая, 2023 вторник
В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитрий Снегирев
8 мая, 2023 понедельник
Под Бахмутом ВСУ заставили отступить в тыл "газпромовскую" ЧВК "Поток": что известно
9 мая, 2023 вторник
В Румынии инициировали перенос Дня победы с 9 на 8 мая
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.86
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
9 мая
21:21
ЧВК Вагнер
Парламент Франции единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией
21:11
Philips
Компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, - Reuters
20:57
Россия нанесла ракетный удар по Купянску в Харьковской области: три человека пострадали, есть разрушения
20:48
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
20:42
В Украине начала работу миссия технической помощи Всемирного банка
20:35
Эксклюзив
Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг
20:15
Обновлено
Лукашенко пропустил завтрак у Путина: его забрала скорая и он срочно вылетел в Минск, - СМИ
20:00
OPINION
Возможно ли абсолютное единство
19:55
Украина имеет амбициозную цель быть готова к вступлению в ЕС через два года, - Шмыгаль
19:52
В Минздраве рассказали, почему важно ввести акциз на сладкие газированные напитки в Украине
19:47
В США не видят признаков активизации ядерных сил России, - CNN
19:28
Зеленский и фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ
19:21
Парад в Москве показал проблемы России в обеспечении своих войск, - NYT
19:16
Без музыки в автобусах и такси: правительство изменило правила перевозки пассажиров
19:13
Танки, системы ПВО и боеприпасы: Rheinmetall планирует создать в Украине мощности для производства оружия
19:06
Оккупанты за день нанесли по Украине 20 ракетных и 30 авиационных ударов, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
Нардеп Цымбалюк объяснил, зачем нужно снижение призывного возраста во время военного положения
18:58
Оккупационная администрация на Запорожье готовит очередную волну депортации под прикрытием "эвакуации"
18:55
В Новосибирске российские партизаны сожгли боевой самолет Су-24
18:52
Кабмин расширил список объектов критической инфраструктуры
18:40
Эксклюзив
Главное, чтобы из-за этого в государстве не наступила инфляция, — нардеп Цымбалюк о выплатах военным
18:29
Эксклюзив
В Мелитополе, Токмаке и Энергодаре закрыты банки, магазины и административная инфраструктура, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
18:26
За год "Армия дронов" доставила украинским военным на фронт 2124 беспилотника
18:24
Кипр получил от США часть информации о людях, обвиняемых в уклонении от санкций против РФ
18:11
В Турции анонсируют новые переговоры по продлению "зернового соглашения"
18:08
В Киеве завершили разбор аварийных конструкций многоэтажки, в которую попали обломки российского БПЛА
18:04
Информатора генерала ГРУ РФ, причастного к сбитию "Боинга" MH-17, приговорили к 12 годам
18:03
OPINION
Поздороваться с Люцифером…
17:56
Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая
17:51
Twitter
Twitter планирует удалять аккаунты, которые были неактивны несколько лет
17:48
Шмыгаль пообещал, что закупка продуктов питания для военных ВСУ станет прозрачной
17:43
Швейцария проводит одни из крупнейших военных учений за последние 30 лет, - Reuters
17:35
Как повлияет смена турецкого руководства на связи с Россией, - CNN
17:29
Эксклюзив
Новый военный пакет от США содержит интересный пункт о дронах противовоздушной обороны, - военный эксперт Катков
17:16
Битва за Крым может стать ключевой битвой в истории, - Forsal
17:05
Пограничники обнаружили у украинки "главные монеты мира"
17:05
Эксклюзив
Пригожин ищет оправдание, почему он не выполнил взятые на себя обязательства, - Череватый
16:37
ДТП
В Германии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: 56 раненых
16:34
Пентагон
США объявили новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд
16:33
RQ-4 Global Hawk
Разведывательный беспилотник США патрулирует небо недалеко от оккупированного Крыма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV