В новом пакете помощи от США – боеприпасы для борьбы с беспилотниками и системы ПВО

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, направленный преимущественно на усиление ее противовоздушной обороны и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 млрд долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), говорится в сообщении Минобороны США.

В этот пакет включены: дополнительные системы ПВО и боеприпасы; оборудование интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины; боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами; артиллерийские снаряды калибра 155 мм; услуги коммерческих спутниковых изображений; поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

Европарламент продолжил беспошлинную торговлю с Украиной

Во вторник, 9 мая, Европейский парламент еще на год продлил беспошлинную торговлю с Украиной. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год", – написал он.

Йозвяк добавил, что "за" проголосовали 537 парламентариев, против - 42. В то же время воздержались от голосования 38 членов парламента.

ВСУ нанесли шесть ударов по районам сосредоточения живой силы врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам.

Еще два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронной борьбы оккупантов поразили подразделения ракетных войск и артиллерии.

ВСУ "рвут фланги" на Бахмутском направлении, – Пригожин

Глава незаконного ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.

В видео Евгений Пригожин в очередной раз жалуется на затруднение его вагнеровцев и продолжает утверждать, что до сих пор не получил снаряды. Кроме того, он отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ "рвут фланги" и в ближайшее время могут начать контрнаступление.

Также глава ЧВК подтвердил, что украинцы вчера провели атаку и отбили больше километра территории. По словам главы наемников, позиции оставили не его бойцы, а части регулярной армии.

Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет СУ-24.

В Новосибирске партизаны сожгли Су-24

Об этом говорится в телеграмм-канале Всенародного движения Легиона "Свобода России".

"Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" - преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – говорится в обращении.

Горящее видео лета появилось в канале легиона "Свобода России" именно в тот момент, когда Путин принимал свой куций военный парад и в сотый раз угрожал Западу ужасающими наказаниями.