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Обзор

Победные новости 439-го дня войны: пополнение в украинской Армии дронов и пробки на въезде в Крым из-за бегства окупантов из Херсона

Зиновия Воронович
8 мая, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

Армию дронов пополнили восемь рот ударных коптеров, а из-за окупантов, бегущих из Скадовска, на въезде в Крым и в районе Керченского моста возникли пробки

В украинской Армии дронов восемь новых рот

По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восемью новыми ротами ударных и FPV-коптеров, а также пикапами для них. Все беспилотники украинского производства. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", - подчеркнул министр.

Украина получила 189,32 млн евро кредита от мирового банка

В общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Указанный заем предоставлен в рамках соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

ССО уничтожили пулеметный расчет врага в Бахмуте

Украинские Силы специальных операций уничтожили в Бахмуте пулеметный расчет россиян, который вел огонь из многоэтажки.

"Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777. Продолжаем работать!", - сообщили в Командовании Сил специальных операций.

M777 – легкая буксируемая британско-американская гаубица со стволом калибра 155 миллиметров. Военные ее называют "три топора".

Освобождение Змеиного принесло украинской экономике $1,5 млрд

Освобождение острова Змеиный, который был для оккупантов важным элементом для контроля северо-западной части Черного моря, имело позитив не только для ВСУ, но и для экономики Украины. В частности, это позволило разблокировать дунайские порты. Об экономической выгоде от освобождения острова написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков в колонке для "NV Бизнес".

По словам министра, в первые месяцы полномасштабного вторжения единственным морским путем, который соединял Украину с миром, был Сулинский канал – главный судоходный пролив устья Дуная в Румынии. Однако его пропускная способность была крайне низкой – в среднем в наши порты проходит до трех судов в сутки.

"После освобождения острова Змеиный удалось открыть для прохода судов устье Быстрое, расположенное уже в акватории Украины. Это позволило увеличить пропускную способность дунайских портов в 3 раза - до 9 судов в сутки, - написал Александр Кубраков. - Эффект для государства составил ориентировочно дополнительных 10 миллионов тонн грузов в год, а для экономики -  дополнительные $1,5 миллиарда. Также за счет открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка фрахта. Удешевление логистики крайне важно для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках, значительно пошатнувшейся после начала войны".

Оккупанты бегут из Скадовска с семьями, документами и награбленным

В городе Скадовск оккупанты сворачивают деятельность районной и городской администраций. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Уляновка и Красное, – говорится в сообщении Генштаба. – Учитывая многокилометровые очереди, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз докумантации и награбленного имущества из государственных учреждений временно оккупированоой Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск".

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