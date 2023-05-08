Победные новости 439-го дня войны: пополнение в украинской Армии дронов и пробки на въезде в Крым из-за бегства окупантов из Херсона
Армию дронов пополнили восемь рот ударных коптеров, а из-за окупантов, бегущих из Скадовска, на въезде в Крым и в районе Керченского моста возникли пробки
В украинской Армии дронов восемь новых рот
По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восемью новыми ротами ударных и FPV-коптеров, а также пикапами для них. Все беспилотники украинского производства. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", - подчеркнул министр.
Украина получила 189,32 млн евро кредита от мирового банка
В общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Указанный заем предоставлен в рамках соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).
ССО уничтожили пулеметный расчет врага в Бахмуте
Украинские Силы специальных операций уничтожили в Бахмуте пулеметный расчет россиян, который вел огонь из многоэтажки.
"Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777. Продолжаем работать!", - сообщили в Командовании Сил специальных операций.
M777 – легкая буксируемая британско-американская гаубица со стволом калибра 155 миллиметров. Военные ее называют "три топора".
Освобождение Змеиного принесло украинской экономике $1,5 млрд
Освобождение острова Змеиный, который был для оккупантов важным элементом для контроля северо-западной части Черного моря, имело позитив не только для ВСУ, но и для экономики Украины. В частности, это позволило разблокировать дунайские порты. Об экономической выгоде от освобождения острова написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков в колонке для "NV Бизнес".
По словам министра, в первые месяцы полномасштабного вторжения единственным морским путем, который соединял Украину с миром, был Сулинский канал – главный судоходный пролив устья Дуная в Румынии. Однако его пропускная способность была крайне низкой – в среднем в наши порты проходит до трех судов в сутки.
"После освобождения острова Змеиный удалось открыть для прохода судов устье Быстрое, расположенное уже в акватории Украины. Это позволило увеличить пропускную способность дунайских портов в 3 раза - до 9 судов в сутки, - написал Александр Кубраков. - Эффект для государства составил ориентировочно дополнительных 10 миллионов тонн грузов в год, а для экономики - дополнительные $1,5 миллиарда. Также за счет открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка фрахта. Удешевление логистики крайне важно для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках, значительно пошатнувшейся после начала войны".
Оккупанты бегут из Скадовска с семьями, документами и награбленным
В городе Скадовск оккупанты сворачивают деятельность районной и городской администраций. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Уляновка и Красное, – говорится в сообщении Генштаба. – Учитывая многокилометровые очереди, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз докумантации и награбленного имущества из государственных учреждений временно оккупированоой Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное