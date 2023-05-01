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Победные новости 432-го дня войны: оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области, на российской железной дороге произошел "хлопок"

1 мая, 2023 понедельник
20:00
Новости

Защитники Украины наносят потерь оккупантам и берут их в плен, украинская военная медицина не имеет аналогов в мире, а в России поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов

Десяток пленных захватчиков и успешные контратаки ВСУ

В Лиманском направлении Вооруженные Силы Украины взяли в плен 10 оккупантов. Об этом рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, который накануне посетил Донбасс.

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат", - сказал он.

По словам Сырского, враг пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям, в том числе Бахмутскому, но терпит неудачу.

"Чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается", - отметил генерал. Он также добавил, что на отдельных участках Бахмута враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил , что авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склады боеприпасов и 1 склад горюче- смазочных материалов врага.

Оккупанты пакуют чемоданы

Рашисты подготовили планы эвакуации работников оккупационных администраций в районах временно оккупированной Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Планы эвакуации рабочих оккупационных администраций были разработаны на случай обострения ситуации. Согласно этим документам, рашисты и коллаборанты должны уничтожить всю документацию и техническое оборудование, которое может использовать против них Украина. Кроме того, оккупационные власти Крыма издали приказ районным администрациям готовить укрытие для населения на случай возможных "угроз" от ВСУ.

В России горел поезд с нефтепродуктами

Поезд с нефтепродуктами в Брянской области сошел с рельсов. Произошло это из-за взрывного устройства. Российские СМИ сообщили, что поезд с 60 вагонами, загруженными нефтепродуктами и строительными материалами, сошел с рельсов 1 мая на перегоне Расуха - Унеча в результате детонации взрывчатки, произошел пожар.

Сообщается, что событие в Брянской области произошло из-за подрыва полотна железной дороги, а незадолго до этого была взорвана железная дорога. В результате произошло возгорание. Губернатор заверил, что потерпевших нет.

Военная медицина Украины не имеет аналогов в мире

Украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Так считает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она также рассказала, что украинские врачи учат коллег из-за границы

"Медицинские Силы ВСУ вместе с Минздравом отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизнь наших героев. Единое медицинское пространство гражданских и военных медицинских учреждений – сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает. Вовлечены все виды транспорта включительно. с медицинской авиацией", - рассказала Маляр.

Замминистра отметила, что во время войны и интенсивных боев, конечно, существуют проблемы и есть с чем работать. Но есть и повод для гордости: "Есть все основания гордиться нашей военной медициной и работой Медсил ВСУ! Но низко им поклониться за ежедневный подвиг".

Три золотые медали Кубка мира по гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун получил три золотые медали Кубка мира по спортивной гимнастике. Всего на соревнованиях в Египте Ковтун завоевал четыре награды.

После победы в свободных упражнениях и бронзы на коне в первый день финалов, Ковтун выиграл два золота в завершающий соревновательный день в Каире. Украинец выиграл в своей коронной дисциплине на брусьях, за выступление в которой получил 14 830 балла. Также 19-летний гимнаст стал лучшим на перекладине, где заработал отметку 14.100.

Еще одну медаль на этапе Кубка мира в Египте Украине принес ставший вторым в опорном прыжке Назар Чепурный.

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