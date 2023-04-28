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Обзор

Победные новости 429-го дня войны: Украина глобально готова к контрнаступлению, а на юге ВСУ ликвидировали три российских артустановки

28 апреля, 2023 пятница
19:00
Победа Украины

Министр обороны Украины сообщил, что Украина глобально уже готова к контрнаступлению, дело только за решением Генштаба и погодой

Украина получила артустановки Caesar от Дании

Об этом Министр обороны Алексей Резников проинформировал во время пресс-конференции.

По словам министра, в августе 2022 года Украина начала проект с Данией по получению САУ Caesar. В свое время Королевство заказало их во Франции.

"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "цезари" в Украину, производство Франции, но это датские "цезари", которые становятся на боевое дежурство", - сказал министр.

Резников сообщил, что Украина готова к контрнаступлению

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральным штабом, за командованием. Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем", – заявил Резников.

В Винницкой области отменили договоры аренды на землю с УПЦ МП

Винницкий областной совет прекратил договоры аренды земли с УПЦ МП и назначил проверки участков и храмов.

Решение поддержали 58 из 60 присутствовавших депутатов.

Кроме того, облсовет одобрил обращение в украинский парламент для запрета деятельности руководящихся из России религиозных организаций.

ВСУ уничтожили три российских артустановки "Гиацинт" на южном фронте

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по сосредоточению живой силы и технике врага в Каховском районе. Уничтожены 14 единиц вооружения и техники, в том числе 2 артустановки "Гиацинт", комплекс и еще одна антенна РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 2 антенны системы связи и 3 беспилотника-разведчика. Ликвидировано 12 российских террористов.

Первая партия радаров, купленных гражданами Литвы, прибудет в Украину через неделю

Первые три радара, купленные на средства граждан Литвы, на следующей неделе должны прибыть в Украину: всего для Вооруженных Сил приобрели 16 радаров

Об этом пишет 15min.

"Процедуры приобретения и отправки радаров в Литву заняли около месяца. На этот раз польские пограничники отнеслись к их транзиту гораздо формальнее", - отметил ответственный за закупку, глава организации "Blue/Yellow" Йонас Оман.

Ранее организация уже сообщала, что все 16 закупленных радаров прибыли в Литву, а первые три уже на пути в Украину и должны прибыть через неделю.

Украина получила грантовые $1,25 млрд от США

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые $1,25 млрд от Соединенных Штатов Америки

Об этом сообщили в министерстве финансов.

Средства предоставили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Также с начала полномасштабного вторжения Украина получила около $16,7 млрд. от США в форме грантов.

Средства будут направлены на пенсионные выплаты, помощь внутренне перемещенным лицам, зарплаты работникам здравоохранения и выплаты сотрудникам ГСЧС.

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян и их технике

За сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

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