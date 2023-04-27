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Обзор

Победные новости 428 дня войны: украинские партизаны в Херсонской области ликвидируют оккупантов, а Шмыгаль встретился с Папой Римским

27 апреля, 2023 четверг
19:00
Победа Украины

В Херсонской области украинские партизаны объявили охоту на оккупантов. Так, в рамках подпольных операций было ликвидировано 2 оккупантов и 1 коллаборанта

В Мелитополе партизаны ликвидировали полицейского-оккупанта

Утром 27 апреля прогремел взрыв в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. Пострадал коллаборант Александр Мищенко, он скончался в больнице. Информацию подтвердили мэр Мелитополя Иван Федоров и Центр национального сопротивления.

"Так бесславно закончилась карьера 42-летнего Александра Мищенко, который предал Украину и работал фактически охранником местных гауляйтеров. Официально же он работал в фейковом "МВС" заместителем начальника по кадровым вопросам. Вместе с полицейским пострадал его "коллега" Юрий Акимов, который сейчас в больнице в тяжелом состоянии".

УПЦ МП лишили права пользования землями в Черновцах

Депутаты Черновицкого городского совета лишили УПЦ МП права пользования 22 земельными участками в общине. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета в четверг, 28 апреля, сообщил городской глава Черновцов Роман Кличук.

"За" проголосовали 28 избранников. Решение поддержали единогласно.

"На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования свыше двадцати земельных участков в общине. Это логичный и правильный шаг. Верю, что наши действия станут стимулом для перехода в украинские церкви. Освободим Украину от оккупантов на всех фронтах" ! Только так станем свободными", - отметил Кличук.

Партизаны в Херсонской области ликвидировали оккупантов, издевавшихся над местным населением

Партизанское движение "АТЕШ" объявило о начале операции "Украинская Ночь" и первых результатах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани, Олешковского района, партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата.

Более 98% боевых машин, которые обещали Украине страны НАТО и партнеры, уже поставлено

Речь идет о более чем полутора тысячах бронированных машин, 230 танках и другой технике и боеприпасах.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в четверг во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

"В общей сложности через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники по НАТО и партнеры оказали беспрецедентную поддержку Украине. Более 98 процентов боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 бронированных машин, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов" "В общей сложности мы научили и снарядили более 9 новых украинских бронетанковых бригад. Это даст Украине прочную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированную территорию", - сказал генсек НАТО.

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмме.

Он отметил, что рассказал Папе, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия.

"Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны" "Пригласил Папу Франциска в Украину. Будем рады приветствовать Понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - написал Шмигаль.

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Сбито 5 враждебных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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