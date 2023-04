Митрополита Черновицкого и Буковинского лишили украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Валентина Егоренко)

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Получил содержательный ответ на мое депутатское обращение от Службы безопасности Украины относительно представителей так называемой УПЦ МП. После расследования Михаила Ткача решил официально убедиться в наличии российского гражданства у митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия. В СБУ фактически эту информацию подтвердили. Более того, согласно указу Президента Украины "О прекращении гражданства Украины" от 28.12.2022, Мелетий (Валентин Егоренко) лишен нашего гражданства", - написал он на своей фейсбук-странице.

Также, по его словам, кроме Егоренко, гражданства лишили еще по меньшей мере трех московских попов, а еще нескольких коснулись персональные санкции.

В Польше откроют центр для ремонта украинских танков Leopard 2

Сервисный центр по обслуживанию и ремонту украинских танков Leopard 2 заработает в Польше, в городе Гливице, на основе предприятия Bumar-Labedy уже в мае

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он рассказал, что еще в прошлую пятницу вместе с украинскими и немецкими чиновниками подписал в Рамштайне соглашение о создании в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard 2 Украины.

Блащак отметил, что в Украину прибудут два батальона танков Leopard 2 моделей A4 и A6, которые и будут обслуживаться в Bumar-Labedy. Он также объяснил, что предприятие имеет 20 лет опыта обслуживания и ремонта польских Leopard 2 А4.

Министр обороны Польши подчеркнул, что есть определенные вызовы для ремонта этих танков из-за ограниченного доступа к запчастям. Чтобы облегчить ситуацию, одним из подписантов соглашения выступил немецкий министр, поскольку Германия является производителем танков Leopard.

Короткометражка украинского и польского режиссеров попала на конкурс Каннского кинофестиваля

Лента "Как это было" (As it was) срежиссированная украинкой Анастасией Солоневич и поляком Дамьяном Коцуром, отобрана в главный конкурс короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля

Об этом пишет Анастасия Солоневич.

Режиссер вспомнила, как с 24 февраля 2022 года записывала свои наблюдения и фиксировала пережитый опыт. В ноябре этого года, после разговора с польским режиссером Дамианом Коцуром, и возникла идея короткометражного фильма "Как это было".

"16 декабря мы созвонились и сказали: "Да, снимем этот фильм". А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, которые выехали из дома и вернулись впервые после начала войны", – написала режиссер.

Ленту "Как это было" (As it was) отобрали для конкурса Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 мая. Именно тогда мир увидит премьеру фильма, рассказывающего о возвращении домой украинки впервые после начала полномасштабной войны РФ.

Президент Италии поддержал скорейшее вступление Украины в ЕС

Итальянский президент Серджио Маттарелла во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу в кратчайшие сроки

Об этом сообщает Ansa со ссылкой на президента.

"Италия выражает свою решительную убежденность в присоединении Украины к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим преданность ее правительства пути реформ, которые осуществляются с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – говорит президент Италии.

Маттарелла отмечает, что Италия будет поддерживать Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Также необходимо добиться справедливого мира с уважением к территориальной целостности нашей страны.

Украина вернула из плена еще 44 человека

Среди освобожденных есть 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы и моряки. Об этом сообщает Андрей Ермак.

Они защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также среди освобожденных есть двое гражданских.

Ривне получило премию The Plaque of Honour в ПАСЕ

Об этом сообщил Алексей Гончаренко из Страсбурга.

"Это одна из самых высоких наград Премии Европы The Plaque of Honour. Поздравляю Ривне и его жителей! Ривне заслуживает этой награды", – сказал Гончаренко.

Премия The Plaque of Honour ежегодно присуждается от восьми до десяти городам. В 2019 году ПАСЕ отметила Хмельницкий почетной наградой Совета Европы – Plaque of Honour. А в 2018 году эту премию получили Бровары.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Supercam".