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Обзор

Победные новости 422-го дня войны: вооружение для Украины, которое даст преимущество на поле боя, и беспилотник для разминирования от украинского стартапа

Зиновия Воронович
21 апреля, 2023 пятница
20:00
Победа Украины

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что в следующем месяце Украина получит оборудование, которое даст ВСУ преимущество на поле боя. А министр обороны Канады во время "Рамштайна" объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи

Канада передаст Украине снайперские винтовки и боеприпасы

Министр обороны Канады Анита Ананд на заседании союзников Украины в формате "Рамштайн" в Германии объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму около $29 млн.

Пакет помощи от Канады включает взнос в размере 28,9 млн. долларов США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Киев получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works. Кроме того, Оттава передаст 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", - отметила Ананд.

ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

ЗСУ

Подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили около 30 атак противника на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Украина получит оборудование, которое обеспечит преимущество на поле боя

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам 11-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" заверил , что в последующие месяцы продолжится увеличение военной мощи Украины.

"Наши коллективные усилия кардинально изменили ситуацию на поле битвы. Контактная группа предоставила более 232 танков, более 1000 бронемашин и другую технику для механизированных бригад. В последующие месяцы мы продолжим увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем готовить дальнейшие тренинги для украинских военных. Я уверен, что оборудование, которое в следующем месяце поступит в Украину, даст ВСУ преимущество на поле боя. Сейчас мы говорим о координации работы более 50 стран, объединенных ради Украины, а также понимаем, какие должны быть процессы для бесперебойной логистики и обслуживания техники, поступающей из разных стран. Также мы говорили, каким образом можно усилить наши промышленные инициативы. Многие участники нынешней встречи поддержали предложение предоставления амуниции к ПВО и другого тяжелого вооружения, – отметил Остин.

Украинский аграрный стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей

Украинский стартап еfarm.pro, который разрабатывает универсальные агронавигаторы и контроллеры, создал беспилотный комплекс для разминирования полей. Он состоит из дрона, робота-разминировщика, автопилота и прицепной системы на трактор, способной выдержать взрыв. Система работает автономно, при необходимости позволяет управлять транспортным средством с безопасного расстояния, чтобы минимизировать риск для жизни.

Комплекс для разминирования предусматривает три уровня обследования территорий и обезвреживание опасных предметов: сначала поле сканирует беспилотник, оснащенный соответствующими сенсорами и функцией передачи точных координат местонахождения взрывных устройств с геопривязкой. Он обнаруживает взрывчатку на глубине до 1 м. Ее обезвреживает робот-разминировщик и сертифицированные саперы. Далее на поле выезжает дистанционно управляемый трактор с прицепной системой защиты, она проходит верхний слой грунта, что дает гарантию безопасной работы.

В Польше создадут центр по обслуживанию Leopard 2 для Украины

На заседании союзников Украины в формате "Рамштайн" было решено создать в Польше центр технического обслуживания танков Leopard 2, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в twitter.

"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2", – написал Резников.


 

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