Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России

20 апреля столичный совет расторг договор аренды земли с посольством России и просит Кабмин вернуть имущество в собственность государства.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России", - написал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, Киевсовет обратился в Кабинет Министров о возвращении имущества дипучреждения в собственность украинского государства.

Израиль установил в Киеве систему оповещения

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах.

Если испытания пройдут успешно, то система может быть готова к применению этим летом. Как пишет Walla, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.

В Николаев вернулись почти все жители, выехавшие из-за войны

Почти все жители Николаева и населенных пунктов Николаевской области, уехавшие из региона после начала полномасштабного вторжения РФ, вернулись домой. Сейчас там находятся более 400 тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"С 11 ноября, когда освободили правобережье Днепра на Херсонщине и город Херсон, люди начали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, более 400 тысяч, при довоенной численности города - 460 тысяч... В регионе тоже почти все вернулись", – сказал Ким.

Отвечая на вопрос по ситуации на Кинбурнской косе, председатель ОВА подчеркнул, что ВСУ работают над ее освобождением от российских оккупантов.

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard

В Дании объявили о намерении вместе с Нидерландами передать Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

"Это большое пожертвование от Дании в совместном проекте с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Отныне и до конца 2023 года мы увидим, как минимум 80 танков Leopard 1 попадут в Украину и смогут помочь поддержать происходящую борьбу за свободу" , – заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Китай и Турция отказали в поставке оружия ЧВК Вагнера

В слитых документах Пентагона оказалась информация о поставках оружия российской частной военной компании Вагнера, сообщает Financial Times.

Согласно документам Пентагона, представители ЧВК Вагнера, контролируемой близким соратником Владимира Путина Евгением Пригожиным, в начале 2023 года пытались купить у Китая оружие и боеприпасы, однако никаких поставок оружия из Китая на тот момент не происходило.

Тем временем в Турции вагнеровцы пытались договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок. Также безуспешно.

В документах Пентагона есть информация о поставках оружия для ЧВК из Беларуси и Сирии.