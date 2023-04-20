Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 421-го дня войны: израильская система оповещения в Киеве и отказ Китая в оружии для вагнеровцев
Обзор

Победные новости 421-го дня войны: израильская система оповещения в Киеве и отказ Китая в оружии для вагнеровцев

Зиновия Воронович
20 апреля, 2023 четверг
20:00
Победа Украины

В мае в Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения о воздушных атаках, а в слитых данных Пентагона оказалась информация об оружии ЧВК Вагнера

Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России

20 апреля столичный совет расторг договор аренды земли с посольством России и просит Кабмин вернуть имущество в собственность государства.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России", - написал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, Киевсовет обратился в Кабинет Министров о возвращении имущества дипучреждения в собственность украинского государства.

Израиль установил в Киеве систему оповещения

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах.

Если испытания пройдут успешно, то система может быть готова к применению этим летом. Как пишет Walla, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.

В Николаев вернулись почти все жители, выехавшие из-за войны

Почти все жители Николаева и населенных пунктов Николаевской области, уехавшие из региона после начала полномасштабного вторжения РФ, вернулись домой. Сейчас там находятся более 400 тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"С 11 ноября, когда освободили правобережье Днепра на Херсонщине и город Херсон, люди начали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, более 400 тысяч, при довоенной численности города - 460 тысяч... В регионе тоже почти все вернулись", – сказал Ким.

Отвечая на вопрос по ситуации на Кинбурнской косе, председатель ОВА подчеркнул, что ВСУ работают над ее освобождением от российских оккупантов.

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard

В Дании объявили о намерении вместе с Нидерландами передать Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

"Это большое пожертвование от Дании в совместном проекте с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Отныне и до конца 2023 года мы увидим, как минимум 80 танков Leopard 1 попадут в Украину и смогут помочь поддержать происходящую борьбу за свободу" , – заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс  Лунд Поульсен.

Китай и Турция отказали в поставке оружия ЧВК Вагнера

В слитых документах Пентагона оказалась информация о поставках оружия российской частной военной компании Вагнера, сообщает Financial Times.

Согласно документам Пентагона, представители ЧВК Вагнера, контролируемой близким соратником Владимира Путина Евгением Пригожиным, в начале 2023 года пытались купить у Китая оружие и боеприпасы, однако никаких поставок оружия из Китая на тот момент не происходило.

Тем временем в Турции вагнеровцы пытались договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок. Также безуспешно.

В документах Пентагона есть информация о поставках оружия для ЧВК из Беларуси и Сирии.

Статьи
Россия
Китай
Израиль
Турция
военные силы Украины
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Олександр Антонюк
Автор Александр Антонюк
19 апреля, 2023 среда
Электронные повестки в Дии: правильно ли это?
Олег Барна
19 апреля, 2023 среда
"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели
Дмитро Пєсков
18 апреля, 2023 вторник
В Кремле назвали ключевой пункт "мирного плана", который нужен РФ для прекращения войны с Украиной
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.31
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
20:52
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
20:50
Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов, преодолев вето президента
20:25
В центре Парижа появится Киевский сквер
20:01
Снаряды 155 мм и приборы ночного видения: Эстония объявила новый пакет помощи Украине
20:01
Верующие УПЦ МП снова конфликтовали с комиссией Минкульта возле Киево-Печерской лавры
20:01
OPINION
Предложение от маньяка
19:49
Австрия заморозила финансовые активы России почти на €2 млрд
19:37
Приоритетные для Украины направления по вооружению и ситуация на фронте: Залужный поговорил с главнокомандующим силами НАТО
19:37
Эксклюзив
Семьи пленных могут рассчитывать на госпомощь в 100 тыс. грн ежегодно, пока их родные находятся в неволе, - правозащитница
19:33
Эксклюзив
Вполне вероятно, что массированный ракетный удар враг может посвятить своим сакральным датам, - Гуменюк
19:32
Руслан Стефанчук
Сейчас есть более важные вещи: выборы в Раду пройдут сразу после прекращения военного положения, - Стефанчук
19:30
Эксклюзив
France24 заверил, что выход пророссийского сюжета с оккупированной территории – это ошибка, которая больше не повторится
19:30
Новости компаний
Большая Палата Верховного Суда Украины установила справедливость в деле по акциям Полтавского ГОКа
19:30
ЧВК Вагнера
Госдума РФ предоставила наемникам ЧВК Вагнера и боевикам "Л/ДНР" статус ветеранов
19:03
Новости компаний
Литва помогла обустроить модульный городок в Бородянке
19:01
Коринна и Михаель Шумахери
Die Aktuelle опубликовал "первое интервью" звезды Формулы-1 Шумахера, созданное ИИ: семья травмированного гонщика будет обращаться в суд
18:55
Эксклюзив
До мая у Украины будут проблемы с наводнением, - эколог Борейко
18:55
На Херсонщине оккупанты предлагают местным вступить в ряды армии РФ, - Генштаб
18:50
В результате обстрелов противником Малой Токмачки на Запорожье погибла семья
18:40
Латвия
В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая
18:30
Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине: в районе пропал свет, есть раненый
18:10
В Израиле перестали принимать репатриантов из России и Беларуси: для украинцев услуга доступна
18:05
OPINION
Как ФСБ не удалось поссорить татар с башкирами
18:02
Обновлено
Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ
18:00
Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
17:43
Обновлено
Актуально: Продолжается сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
17:42
Волонтеры из Польши и телеканал Еспресо передали тепловизоры на фронт
17:36
Враг обстрелял жилые кварталы Очакова, повреждены дома
17:31
Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытания, - Walla
17:29
Эксклюзив
У врага много управляемых авиабомб и их количество будет увеличиваться, – главред Defense Express Катков
17:18
Reuters назвало имя оккупационного коменданта Балаклеи
17:16
Первый заместитель Яроша Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета от "Европейской Солидарности"
17:09
Google будет использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT
16:54
Обновлено
Starship
Запуск Starship: после достижения высоты в 38 км сверхтяжелая ракета-носитель вошла в неконтролируемое вращение, ее взорвали
16:53
У Орбана заявили о поддержке Украины. Россию называют партнером, а не другом
16:53
Эксклюзив
Происходят изменения, выталкивающие Россию с глобального рынка вооружений, - военный эксперт Самусь
16:51
"Нашим планам это не помешает": Забродский о сливе документов Пентагона
16:29
G7
Страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg
16:18
Эксклюзив
Враг постоянно маневрирует и выискивает места, откуда он может наносить удары, - Гуменюк
16:17
Генерал-лейтенант Забродский назвал "спекулятивным" решение о возврате 30 тыс. доплат всем военным
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV