Победные новости 420 дня войны: системы Patriot уже в Украине, а ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов врага
Министр обороны подтвердил, что в Украину уже прибыли системы ПВО Patriot, а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки ликвидировали два склада боеприпасов врага
Украинские морпехи за день уничтожили вражеский БМП и более двух десятков солдат
Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 18 апреля, морские пехотинцы уничтожили БМП и 7 россиян. Об этом сообщает официальный Командование морской пехоты.
Потери россиян обеспечили также артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 17 оккупантов.
В Украину прибыли ЗРК Patriot
Министр обороны Алексей Резников заявил , что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Наша противовоздушная оборона максимально быстро ими овладела. И наши партнеры сдержали слово", – написал Резников.
Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, главу минобороны Нидерландов Кайси Оллонгрен и американский, немецкий и нидерландский народы.
"Patriot для патриотов. Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriot, еще до полномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни", – подчеркнул Резников.
Украинская ПВО уничтожила над вражескими беспилотниками над Бахмутом
Украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники "Орлан" и ZALA над Бахмутом. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA. Бахмут стоит", - пишет Сырский.
Генерал-полковник также напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль.
Вооруженные силы уничтожили 70-80% личного состава элитных войск врага
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил генерал армии Николай Маломуж. По его словам, ВСУ ослабили основные профессиональные силы и средства армии РФ, но при этом нельзя недооценивать врага.
"Личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен. Однако противника никогда не нужно недооценивать. Россияне еще имеют силы и средства. Поэтому мы учитываем не только приоритетные направления, которые для себя определили россияне. Мы будем привлекать все средства по всем направлениям, чтобы освободить всю нашу территорию", – добавил он.
ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов врага
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а значит, два склада боеприпасов противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны отразили более 40 атак ворона. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
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