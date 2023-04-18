Украинские морпехи будут иметь "снайперские винтовки на колесах"

18 апреля министр обороны Алексей Резников показал полученные Украиной французские бронемашины AMX-10, которые назвал "снайперской винтовкой на быстрых колесах"

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моим коллегам Себастьяну Лекорню и Эмманюэлю Макрону, с которыми я смог встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", - написал Резников в своем twitter .

Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Бахмута

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо" сообщил, что Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Бахмута и даже смогли немного продвинуться вперед.

"Оборона Бахмута – это целый комплекс мероприятий. На севере, юге и западе от Бахмута мы имеем много позиций, растянутых более чем на 80 км. Трасса на Константиновку уже несколько месяцев никому не принадлежит. Дорога простреливается и нашей артиллерией, и артиллерией врага. Одно из подразделений нашей части сейчас выполняет свои обязанности к югу от Бахмута. Знаю, что мы успешно отбили несколько позиций и продвинулись на полкилометра вперед", – подчеркнул Лысенко.

Украинская тяжелоатлетка установила континентальный рекорд

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в Ереване обновила сразу три рекорда Европы – в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг). Это позволило украинке убедительно получить золотую медаль ЧЕ-2023. Для 22-летней Камилы Конотоп это уже второй чемпионат Европы, где она получила чемпионский титул.

Еще одна представительница Украины Надежда Шпилько с суммой 207 кг выиграла бронзу. Серебро получила бельгийка Нина Стеркс – 209 кг.

В общей сложности сборная Украины получила на чемпионате Европы в Армении четыре награды. Ранее серебро в весе до 55 кг выиграла Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.

Мобильная связь между Украиной и странами ЕС подешевеет

Совет ЕС одобрил предложение о взаимной с Украиной отмене дополнительных сборов за мобильную связь. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.

"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы - в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - написал Федоров.

Он объяснил, что благодаря этому цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.

Силы обороны уничтожили станцию РЭБ и ЗРК врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника, сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиоэлектронную станцию борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.