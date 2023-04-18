Победные новости 419-го дня войны: "снайперские винтовки на колесах" для морпехов, продвижение ВСУ возле Бахмута и континентальный рекорд украинки
Алексей Резников показал французские бронемашины AMX-10, ВСУ отбили несколько позиций вблизи Бахмута, а тяжелоатлетка Конотоп побила три рекорда на чемпионате Европы
Украинские морпехи будут иметь "снайперские винтовки на колесах"
18 апреля министр обороны Алексей Резников показал полученные Украиной французские бронемашины AMX-10, которые назвал "снайперской винтовкой на быстрых колесах"
"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моим коллегам Себастьяну Лекорню и Эмманюэлю Макрону, с которыми я смог встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", - написал Резников в своем twitter .
Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Бахмута
Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо" сообщил, что Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Бахмута и даже смогли немного продвинуться вперед.
"Оборона Бахмута – это целый комплекс мероприятий. На севере, юге и западе от Бахмута мы имеем много позиций, растянутых более чем на 80 км. Трасса на Константиновку уже несколько месяцев никому не принадлежит. Дорога простреливается и нашей артиллерией, и артиллерией врага. Одно из подразделений нашей части сейчас выполняет свои обязанности к югу от Бахмута. Знаю, что мы успешно отбили несколько позиций и продвинулись на полкилометра вперед", – подчеркнул Лысенко.
Украинская тяжелоатлетка установила континентальный рекорд
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в Ереване обновила сразу три рекорда Европы – в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг). Это позволило украинке убедительно получить золотую медаль ЧЕ-2023. Для 22-летней Камилы Конотоп это уже второй чемпионат Европы, где она получила чемпионский титул.
Еще одна представительница Украины Надежда Шпилько с суммой 207 кг выиграла бронзу. Серебро получила бельгийка Нина Стеркс – 209 кг.
В общей сложности сборная Украины получила на чемпионате Европы в Армении четыре награды. Ранее серебро в весе до 55 кг выиграла Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.
Мобильная связь между Украиной и странами ЕС подешевеет
Совет ЕС одобрил предложение о взаимной с Украиной отмене дополнительных сборов за мобильную связь. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы - в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - написал Федоров.
Он объяснил, что благодаря этому цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.
Силы обороны уничтожили станцию РЭБ и ЗРК врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника, сообщили в Генштабе.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиоэлектронную станцию борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.
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