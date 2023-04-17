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Обзор

Победные новости 418-го дня войны: враг потерял БМП с экипажем после одного выстрела из "джавелина", а в Украине впервые вживили протез прямо в кость

Зиновия Воронович
17 апреля, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

В 68-й бригаде показали видео уничтожение БМП-3 из "джавелина", в центре "Несокрушимые" впервые в Украине вживили протез пациенту прямо в кость

СБУ нейтрализовала сеть прокремлевских интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, которая действовала в Киеве, Ивано-Франковской области, Закарпатье и Запорожье. Ее участники публично поддерживали Россию и ее агрессию против Украины. Также они призывали к изменению госграниц Украины. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе таких, которые запрещены в Украине. Большинство опубликованного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов России.

В частности, в Киеве был задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". Он распространял на запрещенных в Украине платформах "ВКонтакте" и "Одноклассники" видео с выступлениями Кадырова, призывавшего к присоединению временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Егерь из 68-й бригады уничтожили БМП с экипажем

Боец 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша точным выстрелом из "джавелина" уничтожил вражескую БМП-3 вместе с экипажем.

"Росомахи уничтожили вражескую БМП-3, которая несколько недель кошмарила наши позиции. Точный выстрел из "джавелина" превратил "беху" в кучу металлолома вместе с ее экипажем", - сообщили на странице бригады в фейсбуке.

Боец, попавший в БМП, получил от своего командира новенький iPhone.

За сутки ВСУ отразили более 50 вражеских атак на востоке

За сутки наши защитники отбили более 50 атак ворога на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщает Генштаб.

ЗСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит экспериментальный вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Впервые в Украине пациенту вживили протез прямо в кость.

В национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" во Львове впервые в истории украинской медицины провели остеоинтеграционное протезирование. Первым пациентом, которому вживили протез прямо в кость, стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ, потерявший обе ноги 56-летний Игорь Крупнов.

"Когда Игорь узнал новую технологию протезирования, захотел быть первым в Украине пациентом, кому часть протеза имплантируют прямо в кость. Потому что для него важно не просто ходить, но и бегать на большие дистанции. В 2016-м этот человек преодолел марафон. До тяжелого ранения мечтал на свое 60-летие пробежать полумарафон. Война подкорректировала эти планы. Теперь Игорь ставит цель на протезах преодолеть дистанцию в 10 км", - рассказали в медобъединении.

Бригада добровольцев, освобождавших Харьковщину, пополнит "Гвардию наступления"

На основе добровольческого формирования территориальной громады "Хартия" формируют девятую бригаду "Гвардии наступления". Об этом сообщил капитан НГУ, старший офицер службы планирования и подготовки штабов Иван Бабич в эфире "Еспресо".

"Хартия" – это единственное ДФТГ в Украине, которое сформировано в большинстве из гражданских людей, а на сегодняшний день переросло в бригаду Нацгвардии и присоединилось к "Гвардии наступления". Это произошло благодаря мотивации людей, которые не безразличны и хотят выполнять боевые задания в составе всех Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Скелет бригады "Хартия" будет сформирован именно из добровольцев в ДФТГ. То есть, это те ребята, которые по некоторым причинам не были мобилизованы, а год назад объединились в "Хартию" для освобождения своего родного города Харькова и Харьковской области", - рассказал старший офицер службы планирования и подготовки штабов.

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