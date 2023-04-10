Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Федеральное правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список включает в себя обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он включает в себя поставки из Бундесвера, а также поставки от немецкой промышленности, финансируемые из фондов Федерального Правительства Германии для так называемого развития потенциала безопасности:

4 инженерных бронированных машин DACHS* (ранее: 3)

60 грузовиков Zetros* (ранее: 52)

42 системы мобильных антенн* (ранее: 34)

34 дрона-разведчика* (ранее: 26)

83 520 патронов калибра 40 мм* (ранее: 60 000).

В Ривненской области запретили деятельность УПЦ МП

Ривненский областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в Ривненской области и отменил решения своих предшественников, касающиеся деятельности религиозных организаций московского патриархата.

Решения приняли единогласно. За него проголосовали 55 депутатов.

Также депутаты облсовета сегодня приняли решение "отменить решение исполнительного комитета Ривненского областного совета народных депутатов от сентября 1991 года №173 "О регистрации уставов религиозных общин и передаче культовых сооружений для УПЦ (МП)".

Кроме того, областной совет обратился к ВРУ с требованием немедленно принять закон о запрете УПЦ в Украине.

ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24

10 апреля на Авдеевском направлении украинские военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады ликвидировали вражеский вертолет Ми-24.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24", - говорится в заявлении.

Сообщается, что российские войска не прекращают попыток наступать на Авдеевском направлении, однако получают отпор, "большие потери в живой силе и уничтоженную технику".

Верховная Рада вернула доплаты военным

Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

Украина вернула домой 100 пленных

Состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди вернувшихся домой из плена есть защитники Мариуполя, Азовстали, Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания.

"Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня. Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, жен, родителей дома", – написал Ермак.

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 БпЛА разных типов (2 из них ударные, 4 – разведывательные).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.