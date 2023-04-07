Победные новости 408 дня войны: арест "политолога" Медведчука и сбивание вражеского Су-25
Россияне так испугались контрнаступления ВСУ, что массово сдаются в плен, а между тем наши защитники в небе над Донбасом сбили вражеский истребитель
СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.
Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдо-экспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария. Отмечается, что сам Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.
Для этого был частым гостем в эфире подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "russia today".
Сообщается, что в своих комментариях он не раз оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".
В Полтаве демонтируют памятники Пушкину, Зигину и Ватутину
Депутаты Полтавского городского совета поддержали инициативу демонтировать памятники советским генералам Алексею Зыгину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину
Во время 28-й сессии Полтавского городского совета 8-го созыва депутаты "За Будущее", "ЕС", "Родной город", "Партия простых людей", "Свобода" и "Слуга Народа" утвердили проекты решений. Так, в Полтаве должны снести три памятника: советским генералам Алексею Зигину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину.
В течение 60 дней должны демонтировать и перенести памятники Зигину и Ватутину в другое место. Памятник Пушкину в Березовом сквере должен быть убран в течение 45 дней.
Все больше россиян хотят сдаться в плен после заявлений о контрнаступлении ВСУ
Главное управление разведки подтверждает рост числа российских военных, желающих сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, на фоне ожидания контрнаступления ВСУ.
В рамках госпроекта "Хочу жить" в марте зафиксировали более 3000 обращений россиян изъявили желание сдаться в плен Украине.
Сообщается, что это вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.
Кроме того, рашисты активно сдаются в плен прямо на поле боя.
"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - объясняют в разведке. .
Украинские защитники уничтожили вражеский Су-25 в Донецкой области
7 апреля стало известно, что украинские защитники уничтожили российский Су-25. Это произошло в районе Марьинки Донецкой области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"В районе Марьинки в Донецкой области уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" – говорится в сообщении.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по врагу
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили состав боеприпасов врага.
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