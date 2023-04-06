Литва подготовила новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, побывавший 5 апреля в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн евро

Об этом он сообщил в Twitter.

"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украине составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из оборудования, новых поступлений, вкладов в международные фонды", - написал Анушаускас.

Украина и Польша будут совместно производить танковые снаряды

Укроборонпром и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA) заключили соглашение о сотрудничестве в производстве боеприпасов для 125-мм танковых орудий на территории Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, достигнуты договоренности о развертывании новых производственных мощностей.

"Принимая во внимание высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства... Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.

В США высоко оценили навыки украинских пилотов истребителей

США высоко оценили навыки украинских пилотов, проходивших тестирование по работе с истребителями F-16: программу их обучения могут сократить

Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно твысокая ы в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – отметил он.

Во временно оккупированном Мариуполе снова "хлопок"

Горожане слышали взрыв в Кальмиусском районе города, недалеко от меткомбината имени Ильича.

После взрыва там разгорелся пожар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Авиация Украины за сутки нанесла 6 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.