Зеленский получил высшую награду Польши

5 апреля президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился для переговоров с коллегой Анджеем Дудой. Пресс-служба канцелярии Анджея Дуды в твиттере сообщила , что президент вручил Владимиру Зеленскому высшую награду Польши – орден Белого Орла.

В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев"

Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны ночью отразили «мясной штурм вагнеровцев», в том числе уничтожены 29 захватчиков, ранены – более 40.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.

"Противник сосредоточил основные усилия на попытке прорыва рубежа обороны в промзоне города-крепости Бахмут. В этой локации на направлении главного удара вражеских сил стоял один из опорных пунктов пограничников. Бой начался вечером, а противостояние продолжалось до поздней ночи. В самый ожесточенный момент боя нашу позицию атаковало одновременно шесть групп штурмовиков из числа ЧВК Вагнера. Украинские защитники уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Наемников, которые лезли по руинам в ближнюю зону, наши защитники забросали десятками осколочных гранат", - информирует пресс-служба.

Украинская команда CERT-UA завоевала трофей на киберучениях Корпуса морской пехоты США

В конце марта четыре команды Госспецсвязи по приглашению Корпуса морской пехоты США приняли участие в учениях по кибербезопасности Quantico Cyber Eagle на полигоне CYBER RANGES technology в Квантико, штат Вирджиния.

Участники группы реагирования на чрезвычайные события Украины могли проверить навыки командной работы в среде моделирования с высокой точностью, которая воспроизводила тактику и методы, используемые российскими субъектами в киберпространстве.

"Мы рады, что наши команды показали очень хорошие результаты, а команда CERT-UA получила трофей Quantico Cyber Eagle", – сказал заместитель председателя Госспецсвязи Александр Потий.

В основе сценария была имитация кибератаки спецслужб России на посольство вымышленной страны НАТО.

"Сходство тактик, техник и процедур, используемых для проведения реальных кибератак на нашу страну и страны НАТО, дало украинским командам возможность попрактиковаться и отточить свои умения оперативного реагирования на киберинциденты", - добавили в ведомстве.

Украина получит $2,5 миллиарда из целевого фонда Всемирного банка

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд дол.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)".

Испания объявила о передаче шести танков Leopard 2A4 в Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в интервью телеканалу 24H, что 6 танков Leopard 2A4, которые Испания обязалась отправить в Украину, покинут страну во второй половине апреля.

Она добавила, что армейские службы страны работают над четырьмя дополнительными танками, чтобы сделать их готовыми к бою и, возможно, отправить их в Украину.

Польша уже передала Украине 8 МиГ-29 и планирует передать еще 6

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна уже передала Украине 4 самолета МиГ-29, еще 4 – в процессе передачи. В ближайшее время Польша планирует передать еще 6 таких самолетов.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа во время брифинга с Владимиром Зеленским.

"Четыре МиГ-29 из наших составов были переданы в распоряжение Вооруженных Сил Украины в течение последних месяцев. Еще четыре МиГ-29 дополнительно передаются сейчас, то есть уже передано восемь. Мы готовы, и я говорил об этом господину президенту (Владимиру Зеленскому, – прим. ред.), передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому", - сказал Дуда.

На восточном фронте ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.