Домой из плена вернулись 40 защитников Змеиного

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

"В настоящее время из защитников острова Змеиный дома уже 40 украинцев. Возвращение каждого – это кропотливая и колоссальная работа, которая требует терпения и максимума усилий. Мы постоянно поддерживаем связь с родными и делаем все возможное, чтобы украинцы снова были на своей земле. Для нас ценна жизнь каждого", - говорится в его сообщении.

Бои за Бахмут: оккупанты понесли большие потери

Российские оккупанты в районе Бахмута за прошедшие сутки совершили 32 атаки, ликвидировано более 90 противников. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

По словам Череватого, 91 оккупант был уничтожен, 119 получили ранения.

"Подбиты их танк, реактивная система залпового огня "Град" и три полевых склада боеприпасов", - добавил он.

В Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ МП

Хмельницкий областной совет принял решение, согласно которому запрещается деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Хмельницкого областного совета.

В сообщении указывается, что депутаты единогласно приняли решение об "укреплении национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", которое запрещает деятельность УПЦ Московского патриархата.

Также этим решением Областной совет дал поручения органам местного самоуправления провести инвентаризацию всех земель, находящихся в пользование УПЦ МП с последующим изъятием этих земель путем принятия соответствующих решений.

Кроме того, депутаты обратились в Правительство о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют украинские законы.

Украинский фильм "Мавка. Лесная песня" стал лидером просмотров во Франции

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел во французский прокат 29 марта и менее чем через неделю показов занял первую позицию среди просмотров

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

"Анимационная лента вышла в украинский прокат 2 марта, а уже с 29 марта она вышла на большие экраны французских кинотеатров", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что по данным первого дня проката, мультфильм "Мавка. Лесная песня" во Франции занял первую позицию среди всех премьерных релизов, обойдя даже блокбастер "Шазам! Ярость богов".

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.