Украинская авиация успешно применяет "умные" бомбы

Украинская боевая авиация успешно применяет "умные" бомбы западного образца JDAM в противостоянии с российской оккупационной армией, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны. Хотелось бы иметь таких бомб побольше для успехов на фронте", - сказал он.

Стоит отметить, что JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS.

Силы обороны на Юге уничтожили пункт управления дронами

Силы обороны на Юге уничтожили 17 рашистов, станцию радиоэлектронной борьбы, наземный пункт управления дронами армии России, сообщает ОК "Юг".

Украинские бойцы также ликвидировали два миномета, столько же дронов-разведчиков, танк и две единицы автобронетехники. Кроме того, защитники уничтожили склад боеприпасов российской противовоздушной обороны, полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт.

ВСУ уже могут сформировать два батальона "леопардов"

Силы обороны Украины уже могут формировать два танковых батальона из Leopard 2. Чуть позже может быть сформирован третий. Об этом в эфире Еспресо заявил главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Хотелось бы слышать не раз в несколько месяцев о поставках бригадных комплектов боевых машин, а чаще. Что касается Leopard, то учитывая сообщения от Польши, Германии, Португалии и других стран, которые передали именно Leopard 2 - их хватает, чтобы сформировать два полноценных танковых батальона", – сказал Катков.

Катков добавил, что это достаточно значительная сила, потому что в танковой бригаде их три.

Украина получила от Канады $1,8 млрд льготного кредита

Государственный бюджет Украины получил от Канады 2,4 млрд. канадских долларов ($1,8 млрд.) в рамках льготного кредитования, сообщает Министерство финансов.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета. Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Старобельском районе оккупанты разыскивают 50 дезертиров

Из военных подразделений российской армии все активнее бегут солдаты.

"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих", - сообщает Генштаб ВСУ.