Победные новости 400 дня войны: уничтожение вагнеровцев под Бахмутом, штурмовики Ми-24 от Северной Македонии и уникальная детская операция во Львове
Под Бахмутом пограничники уничтожили две группы вагнеровцев, правительство Северной Македонии согласовало передачу вертолетов Украине, а во Львове провели уникальную для Восточной Европы операцию
Под Бахмутом пограничники уничтожили две группы вагнеровцев
Украинские пограничники отбили в Бахмуте Донецкой области вражеские штурмы и обезвредили две группы вагнеровцев, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом "вагнеровцев" справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою", - говорится в.
Во Львове провели уникальную для Восточной Европы операцию ребенку
Во львовской детской больнице св. Николая впервые в Восточной Европе прооперировали годовалого ребенка с помощью робота Da Vinci. У мальчика была врожденная аномалия
Как сообщили в Первом медобъединении Львова, Ярославу из Винницкой области только год и 4 месяца. У мальчика врожденная аномалия правой почки.
Поскольку пациент еще очень маленький, чтобы он легче перенес хирургическое вмешательство и быстрее восстановился, врачи решили оперировать его с помощью робота Da Vinci. Эта современная роботизированная система позволяет проводить операции малоинвазивно – без большого разреза, что менее травматично и с минимальной кровопотерей.
ВСУ отбили почти полсотни атак на Востоке
За сутки ВСУ отразили 47 атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса врага.
В Украине завершают возобновление линии электропередачи в Польшу
В Украине готовится к запуску воздушная линия, которая через Польшу соединится европейскими энергосистемами. Эта линия не работала с 1991 года, но после восстановления через нее можно будет импортировать и экспортировать электричество в ЕС.
"Так мы расширяем свои возможности и укрепим связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Прогнозируют, что ее эту ЛЭП начнут эксплуатировать уже в апреле.
Северная Македония передаст Украине штурмовики Ми-24
Македонское правительство одобрило решение бесплатно передать Украине вертолеты. По данным издания "Фокус", речь идет о передаче 12 вертолетов Ми-24, впрочем в сообщении правительства ни тип вертолетов, ни их количество не уточняют.
"Правительство Республики Северная Македония рассмотрело и приняло согласованный текст Протокола о дарении самолетов между Министерством обороны Республики Северная Македония и Министерством обороны Украины", – сообщили в Правительстве.
Ранее глава македонского Минобороны Славянка Петровская озвучивала намерение передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.
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