Под Бахмутом пограничники уничтожили две группы вагнеровцев

Украинские пограничники отбили в Бахмуте Донецкой области вражеские штурмы и обезвредили две группы вагнеровцев, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом "вагнеровцев" справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою", - говорится в.

Во Львове провели уникальную для Восточной Европы операцию ребенку

Во львовской детской больнице св. Николая впервые в Восточной Европе прооперировали годовалого ребенка с помощью робота Da Vinci. У мальчика была врожденная аномалия

Как сообщили в Первом медобъединении Львова, Ярославу из Винницкой области только год и 4 месяца. У мальчика врожденная аномалия правой почки.

Поскольку пациент еще очень маленький, чтобы он легче перенес хирургическое вмешательство и быстрее восстановился, врачи решили оперировать его с помощью робота Da Vinci. Эта современная роботизированная система позволяет проводить операции малоинвазивно – без большого разреза, что менее травматично и с минимальной кровопотерей.

ВСУ отбили почти полсотни атак на Востоке

За сутки ВСУ отразили 47 атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса врага.

В Украине завершают возобновление линии электропередачи в Польшу

В Украине готовится к запуску воздушная линия, которая через Польшу соединится европейскими энергосистемами. Эта линия не работала с 1991 года, но после восстановления через нее можно будет импортировать и экспортировать электричество в ЕС.

"Так мы расширяем свои возможности и укрепим связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Прогнозируют, что ее эту ЛЭП начнут эксплуатировать уже в апреле.

Северная Македония передаст Украине штурмовики Ми-24

Македонское правительство одобрило решение бесплатно передать Украине вертолеты. По данным издания "Фокус", речь идет о передаче 12 вертолетов Ми-24, впрочем в сообщении правительства ни тип вертолетов, ни их количество не уточняют.

"Правительство Республики Северная Македония рассмотрело и приняло согласованный текст Протокола о дарении самолетов между Министерством обороны Республики Северная Македония и Министерством обороны Украины", – сообщили в Правительстве.

Ранее глава македонского Минобороны Славянка Петровская озвучивала намерение передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.