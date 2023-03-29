В районе военного гарнизона возле Симферополя прогремел взрыв

В поселке Гвардейское недалеко от Симферополя прогремел взрыв.

"Подтверждают местные жители из поселка Гвардейское: "Только что со стороны военного гарнизона сильный взрыв, аж потолок трясется", - пишут из Гвардейского. Также пишут жители ГРЭС, что взрыв со стороны Гвардейского был слышен даже у них", - сообщают крымские партизаны.

Так называемый советник главы Крыма Олег Крючков призвал дождаться "официальной информации".

ВСУ отбили 48 атак на Донетчине и уничтожили вражеский Су-24

Подразделения Сил обороны Украины были отбиты 48 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Как уточнил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, бомбардировщик Су-24М уничтожили в районе Бахмута. По его словам, силам удалось создать такие условия, чтобы заманить вражеский Су-24М и нанести ему сокрушительный удар. Этот самолет бомбил наши войска на передней линии ракетами и бомбами.

В районе Днепровских островов уничтожили ДРГ

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 12 окупантов и очередную моторную лодку, которую стремились использовать российские ДРГ в районе Днепровских островов.

"Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями - демилитаризация 12 рашистов, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения ДРГ между Днепровскими островами, уничтожения беспилотного разведчика "Орлан-10" и многоцелевого командования "Юг".

Хорватия передаст Украине вертолеты Ми-8

Министр обороны Хорватии Марио Баножич во время брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

По словам Баножича, вертолеты – одно из направлений военной помощи, которую Хорватия оказывает Украине, и что их передача должна состояться "вот-вот".

По предварительным данным, речь идет о 14 вертолетах Ми-8.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков заявил, что в Запорожском направлении оккупанты заняли оборонительные позиции.

"На Запорожском направлении оккупанты заняли оборонительные позиции. Они уже не наступают, а пытаются сдерживать ВСУ. А ВСУ, наоборот, понемногу поджимают оккупантов. То, что оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Запорожской области, свидетельствует о том, что враг опасается возможного наступления ВСУ. Когда россияне не имеют успехов на линии фронта, они начинают бить по гражданской инфраструктуре", – заметил Ашурбеков.