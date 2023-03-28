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Обзор

Победные новости 398-го дня войны: к бою готовы три роты ударных дронов, под Мелитополем снова взрывы, а Франция удваивает поставки снарядов

Зиновия Воронович
28 мартa, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

По состоянию на 28 марта в Украине полностью укомплектованы три роты "Армии дронов", под оккупированным Мелитополем взрывы, а Франция удваивает поставки снарядов для ВСУ

ВСУ в Донецкой области отбили 24 атаки врага

За сутки подразделения Сил обороны отразили 24 вражеских атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

В то же время в Оперативном командовании "Юг" сообщают, что наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выбивать врага от уреза воды. Здесь противник потерял три артиллерийские установки, разведывательный БПЛА и четыре автомобиля, два из которых были загружены боекомплектом.

Под оккупированным Мелитополем снова хлопок

Во временно оккупированной Федоровке Мелитопольского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

вибух поблизу Мелітополя

По предварительной информации, взорвана подстанция вблизи села Федоровка Терпинновского сельсовета. Местное проукраинское ведомство "Риа-Мелитополь" пишет, что в населенном пункте на 16:00 28 марта электроэнергия отсутствует. Также в это время в Мелитополь доносятся звуки взрывов из заказника Молочный лиман.

Франция удвоит поставки снарядов в Украину

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их количество станет до 2 тысяч в месяц", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Эти снаряды используются во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.

Лекорню также рассказал, что Франция скоро предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Он отметил, что украинские военные уже прошли обучение на ней.

В Украине уже укомплектовали три роты ударных дронов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о полном укомплектовании и готовности к бою с врагом первых трех рот беспилотников.

"Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и "старлинки". Все беспилотники – украинского производства. Оборудование для ударных рот "Армии дронов" приобрели частные доноры", – пишет министр.

БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии, наводить артиллерию, помогать украинским воинам быть максимально эффективными во время городских боев. А пикапы необходимы для рейдов мобильных групп в тыл армии РФ, доставки грузов и эвакуации раненых.

"Мавка" бьет рекорды кассовых сборов

За четыре уик-энда проката кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" составили 98 634 367 гривен, сообщили в Госкино.

Всего за все время проката уже было продано 779 798 билетов.

"Благодарим всех, кто уже присоединился к просмотру, и напоминаем, что показы ленты продолжаются. Приходите в кино всей семьей и не забывайте о сцене после титров!" - добавляет Госкино.

Сейчас "Мавка" стала самой кассовой украинской лентой за время независимости.

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