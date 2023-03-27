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Обзор

Победные новости 397-го дня войны: в Мариуполе взорвали авто командира окупантов, а Резников показал "военный зоопарк"

Зиновия Воронович
27 мартa, 2023 понедельник
20:21
Победа Украины

27 марта в Мариуполе силы сопротивления взорвали авто командира окупантов, а Алексей Резников показал военную технику, которая уже поступила от партнеров

Мариупольские партизаны взорвали авто топ-военного

27 марта, в оккупированном Мариуполе Донецкой области был слышен взрыв. Как сообщили в телеграм-канале Мариупольского городского совета, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Российское издание сообщило, что покушение совершили на "начальника полиции" временно оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. Он жив, только получил контузию.

ВСУ за сутки попали по двум командным пунктам врага

В течение суток ВСУ отразили 41 вражескую атаку на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, – сообщил Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один по зенитно-ракетному комплексу.

Наши воины сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Резников показал "военный зоопарк"

"Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ Максимом Майком Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии", - написал министр обороны Алексей Резников на своей странице в фейсбук.

Резников добавил, что за этот год Украина смогла изменить мир, ведь еще год назад "никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов окажет сопротивление кровавому агрессору, стране-террористу РФ".

Первые танки Leopard 2 уже в Украине.

Тяжелые боевые танки Leopard 2 из Германии прибыли в Украину,сообщает немецкое издание SPIEGEL.

танк Leopard 2A6

"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, час настал: танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что в Украину прибыли 18 танков Leopard 2, а также 40 боевых машин пехоты Marder. Украинские официальные лица пока не подтверждали эту информацию.

Украине удалось сократить свои долги

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов. По данным Министерства финансов, на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд  гривен или $116,01 млрд.

В феврале сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен, или на $0,59 млрд. Сокращения госдолга удалось достичь за счет средств  международных грантов, которыми финансировали дефицит бюджета.

Канада ввела санкции против иранских производителей дронов

27 марта Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали лица, занимающиеся производством беспилотников и баллистических ракет.

"Сегодняшние санкции включают восемь человек и две организации, включая высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции и правоохранительных сил Ирана — за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране и в курдских и азербайджанских районах северо-западного Ирана, и высокопоставленные официальные лица, занимающиеся производством летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране", – говорится в сообщении МИД Канады.

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