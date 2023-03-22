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Обзор

Победные новости 392-го дня войны: компанию Путину за решеткой могут составить Шойгу и Кадыров, Зеленский на передовой наградил героев-защитников

Татьяна Яворськая
22 мартa, 2023 среда
20:00
Победа Украины

Президент Украины посетил передовую, где наградил защитников Бахмута, суд в Гааге может выдать ордера на арест российского военного руководства, а экс-руководителю "Беркута" сообщили о подозрении в теракте и убийствах во время Революции достоинства

Эспрессо собрал подборку новостей дня, приближающих Украину к победе.

Президент уехал на фронт и встретился с героями

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Бахмутском направлении и наградил защитников.

Верховный главнокомандующий заслушал доклады о ситуации и ходе боевых действий на Бахмутском направлении, пообщался с военнослужащими и вручил украинским защитникам государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от президента получил артиллерист капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. воин участвует в борьбе против вооруженной агрессии России, непосредственно руководил противотанковыми обслугами во время освобождения города Тростянца, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники.

Что касается ситуации на фронте у Бахмута, то оккупанты не сумели дойти до Хромового, Силы обороны их отвергли. По состоянию на 22 марта ситуация тяжелая, но контролируемая. Об этом в эфире Эспрессо заявил военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. "Не перестают продолжаться эти суицидальные атаки россиян из-за заброса живой силой. Враг наиболее сконцентрировал свои силы на севере, северо-востоке, на востоке, где река Бахмутка. Ему не удается закрыть так называемое оперативное окружение. Они не смогли дойти до Хромового, мы их отбили. оттуда. Даже некоторые ребята зашли в их первые окопы", - сказал он.

Арестовать хотят не только Путина

В скором времени в Гааге могут выписать ордера на арест руководства российского минобороны. Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Роман Цымбалюк. Международный уголовный суд в Гааге может открыть дело по уничтожению армией РФ гражданской инфраструктуры Украины и выдать ордера на арест российского военного руководства.

"Следующий ордер на арест будет выписан руководителям министерства обороны России. Я не удивлюсь, если там поименно будут перечислены российские пилоты. Статья там будет - "уничтожение гражданской инфраструктуры". Под этим ордером будет и Шойгу, и Герасимов, и Кадыров и все эти товарищи ", – отметил Цымбалюк.

Ранее, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по депортации украинских детей в РФ.

Антидроны от Литвы, артснаряды от Укроборонпрома

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине, куда в частности войдут антидроны

"В ближайшие месяцы Литва пришлет антидроны, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать приглашать союзников также активизировать свои усилия", – заявил Науседа. Он добавил, что в настоящее время поддержка Украины составляет более 1,2% ВВП Литвы.

Кроме того, украинцы надеются не только на международную помощь. Государственный концерн "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, первая партия для ВСУ уже отгружена. Это уже третий вид боеприпаса, который производится по украинской технологии и с нашими специалистами на зарубежных мощностях.

Минус зенитно-ракетный комплекс и плюс в чернопакетных войсках

Вместе с тем, главная сила Украины не техника, а ее героические защитники. Морские пехотинцы за день ликвидировали несколько россиян. "Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 21 марта, морские пехотинцы уничтожили 26 россиян", - пишут на официальной странице Командования морской пехоты.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору, уничтожив семерых оккупантов. Окончательные потери неприятеля уточняют.

В то же время, по сообщению Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Преступления против майдановцев не забыты

Бывшему командиру батальона "Беркут" сообщили о подозрении в организации теракта и умышленных убийствах митингующих во время революции достоинства.

"Под его руководством подразделение Львовской области вместе с другими 18 февраля 2014 года применили физическую силу, спецсредства, в том числе свето-шумовые гранаты производства РФ, помповые ружья, снаряженные патронами со свинцовой картечью, против митингующих на ул. Институтской в Киеве и прилегающих к ней улицах. В результате таких действий погибли 3 человека и около 200 получили телесные повреждения, в том числе и огнестрельные, разной степени тяжести", – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Мужчину подозревают в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации нанесения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и оконченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украина
Владимир Путин
военные силы Украины
война с Россией
Бахмут
Герои Украины
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