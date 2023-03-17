Украина получит 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал перевод Украине второго транша макрофинансовой поддержки в 1,5 млрд евро из пакета помощи на €18 млрд.

"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил он.

Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей

Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что словацкий кабинет министров одобрил передачу 13 истребителей МиГ-29.

"Словацкое правительство только что одобрило передачу Украине 13 МиГ-29! Обещания должны быть соблюдены. Когда Владимир Зеленский попросил об оружии, в частности истребителях, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь - ключевая для обеспечения способности оградить себя и всю Европу от России", - написал премьер.

В Бахмуте пограничники минометами "демилитаризовали" штурмовую группу россиян

Украинские пограничники отработали минометами по штурмовой группе россиян в Бахмуте. Также уничтожили хранилище боеприпасов.

"В Бахмуте пограничники-минометчики уничтожили штурмовую группу противника. А еще точным выстрелом по хранилищу боеприпасов "демилитаризовали" передовой отряд ЧВК Вагнер, - пишет пресс-служба.