Защитники в Донецкой области сбили китайский модернизированный дрон

В ночь на 11 марта СБУ сообщила журналистам CNN, что агенты Службы на оккупированной РФ территории предупредили о запуске вражеского беспилотника по украинским позициям.

Около 2 часов ночи в субботу бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны Украины услышали беспилотник над головой и даже увидели, как на летательном аппарате мигает свет.

Это был Mugin-5, коммерческий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), изготовленный китайским производителем, базирующийся в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая.

Украина на днях получит от Польши четыре самолета МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда утвердил, что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил корреспондент Укринформа на конференции президента Польши Анджея Дуды и его чешского коллеги Петра Павела.

"В ближайшие дни передадим 4 самолета…. И в течение года постепенно передадим остальные", - сказал Анджей Дуда.

Эстония отправит Украине пакет военной помощи со снайперским оружием

В четверг, 16 марта, чиновники Эстонии сообщили о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он включает в себя полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование.

В Мариупольском районе уничтожен состав окупантов

В четверг, 16 марта, в селе Малоянисоль Мариупольского района раздалось несколько взрывов, произошел пожар, был уничтожен состав окупантов.

Артиллерийские снаряды и ракеты: Германия передала очередную помощь Украине

Украинская армия получила 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.

Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (количество не указано), два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы и 500 пистолетов SFP9.

В списке указаны два ангарных тента и 25 генераторов.

Кроме того, Литва предоставит Украине 155 мм боеприпасы, а французские колесные танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по врагу

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также состав горюче-смазочных материалов врага.