Победные новости 386-го дня войны: в Донецкой области сбили китайский дрон, а Польша передает Украине 4 истребителя
Германия предоставила Украине очередную военную помощь, возле Мариуполя уничтожены склады оккупантов, а Польша передает 4 истребителя МиГ-29
Защитники в Донецкой области сбили китайский модернизированный дрон
В ночь на 11 марта СБУ сообщила журналистам CNN, что агенты Службы на оккупированной РФ территории предупредили о запуске вражеского беспилотника по украинским позициям.
Около 2 часов ночи в субботу бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны Украины услышали беспилотник над головой и даже увидели, как на летательном аппарате мигает свет.
Это был Mugin-5, коммерческий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), изготовленный китайским производителем, базирующийся в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая.
Украина на днях получит от Польши четыре самолета МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда утвердил, что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
Об этом сообщил корреспондент Укринформа на конференции президента Польши Анджея Дуды и его чешского коллеги Петра Павела.
"В ближайшие дни передадим 4 самолета…. И в течение года постепенно передадим остальные", - сказал Анджей Дуда.
Эстония отправит Украине пакет военной помощи со снайперским оружием
В четверг, 16 марта, чиновники Эстонии сообщили о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он включает в себя полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование.
В Мариупольском районе уничтожен состав окупантов
В четверг, 16 марта, в селе Малоянисоль Мариупольского района раздалось несколько взрывов, произошел пожар, был уничтожен состав окупантов.
Артиллерийские снаряды и ракеты: Германия передала очередную помощь Украине
Украинская армия получила 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.
Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (количество не указано), два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы и 500 пистолетов SFP9.
В списке указаны два ангарных тента и 25 генераторов.
Кроме того, Литва предоставит Украине 155 мм боеприпасы, а французские колесные танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по врагу
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также состав горюче-смазочных материалов врага.
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