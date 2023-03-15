ВСУ сбили вражеский бомбардировщик

15 марта стало известно, что украинские военные сбили российский бомбардировщик, предположительно Су-24.

Сообщается, что ликвидировали российский самолет наши воины на Бахмутском направлении.

Rheinmetall хотят построить танковый завод в Украине

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер утвердил, что концерн уже создал концепцию танкового завода в Украине и передал ее правительству ФРГ.

Об этом говорится в интервью Армина Паппергера Neue Zürcher Zeitung .

По словам гендиректора концерна, чтобы начать создание танкового завода в Украине нужно принятие такого решения украинским правительством. Примечательно, что мощности не будут принадлежать Rheinmetall, а компания будет арендовать помещение.

"Долг Януковича" в $3 млрд: суд в Британии принял решение в пользу Украины

15 марта Верховный суд Великобритании принял решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" - кредите по облигациям на 3 миллиарда долларов

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина одержала еще одну решающую победу над агрессором, на этот раз в Верховном суде Британии по делу об облигациях на 3 миллиарда долларов. Суд постановил, что защита Украины от угроз агрессии со стороны России получит полноценное открытое рассмотрение. Справедливость будет за нами", - пишет глава страны.

Министерство финансов Украины сообщило, что РФ пыталась через доверенное лицо убедить английский суд принять решение в свою пользу, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования. Однако Верховный Суд отклонил просьбу России.

"Верховный Суд своим решением определил, что сильная позиция защиты должна быть исследована по полной процедуре судебного разбирательства. Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное разбирательство" происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ", но Лорд Карнват, судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать", - пишет пресс-служба Минфина.

Дания создаст фонд на $1 млрд для оказания помощи Украине

В датском правительстве заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине

Об этом пишет Reuters.

"Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые в дополнение к военной и гуманитарной помощи теперь касаются также и восстановления", - заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Кроме того, Дания объявила об очередном пакете помощи Украине, в него войдут, в частности, боеприпасы, противотанковые мины и ракеты для ПВО: его стоимость составит более $140 млн.

Девять союзников Украины обязались предоставить более 150 танков Leopard

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате "Рамштайн".

По его словам, сейчас предполагается, что Украина сможет сформировать более девяти бригад с помощью переданных танков.

"Коалиция стран, предоставляющая Украине танки Leopard, продолжает расти. В настоящее время девять стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Морпехи уничтожили за день РСЗО "Град" и 21 россиянина

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук командования морской пехоты сегодня, 15 марта.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 14 марта, морские пехотинцы уничтожили 11 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили РСЗО "Град", танк и 10 окупантов.

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по врагу

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.