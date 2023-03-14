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Обзор

Победные новости 384-го дня войны: производство 125-мм снарядов, МиГ-29 от Польши и оборона Бахмута

14 мартa, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

14 марта отметилось рядом заявлений зарубежных партнеров о предоставлении Украине истребителей. Кроме того, Украина продолжает налаживать свое производство снарядов

Финляндия может передать Украине истребители Hornet

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она отметила, что сейчас Финляндия ожидает прибытия новых истребителей F-35. Если старые истребители Hornet будут сняты с эксплуатации в стране, можно будет обсудить их дальнейшее использование, но не в ущерб обороноспособности страны.

"Чем мы сможем помочь [Украине]? Вопрос будет решаться через сотрудничество со всеми сторонами, которые занимаются внешней и политикой безопасности", - подчеркнула Марин.

К коалиции по спецтрибуналу для РФ присоединилось еще две страны

Создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", – рассказал он.

По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.

Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танков

Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, начал производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины избивают оккупантов", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов – минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь танковых снарядов 125 мм.

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение нескольких недель

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украине могут передать польские истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель.

Об этом он сказал на брифинге 14 марта.

Журналист напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны передать свои истребители МиГ-29 Украине.

"Это может произойти в ближайшие 4-6 недель", — пояснил Моравецкий.

Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда мира, из которого финансируют военную помощь Украине

14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируют военную помощь Украине

Об этом информирует пресс-служба совета ЕС.

"Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в содействии миру и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение доводит финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

ВСУ продолжит оборону Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем удержании и защите города Бахмута.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", - сообщили в Офисе президента.

Авиация Украины нанесла 9 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

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