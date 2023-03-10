Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей бельгийского парламента признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил Бельгию за это важное для нас решение, "за этот глубоко символический сегодня шаг".

Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил УПЦ МП о расторжении договора аренды с 29 марта 2023 года на основании выводов межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информационной политики от 9 марта.

Известно, что в Лавре просят УПЦ (МП) до 14 марта предоставить список представителей от монастыря в количестве двух – трех человек "для включения в состав комиссии по приемке-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением".

В Мариуполе прогремели около 20 взрывов

10 марта с 15:55 до 16:30 в Мариуполе раздалась серия взрывов. Сразу после "хлопка" в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь. В одном из районов ММК им. Ильича одновременно подняли вертолет и началась стрельба из стрелкового оружия.

"Российские паблики сообщили о работе ПВО и "самолеты преодолевают звуковой барьер", но уже через 10 минут все сообщения были удалены, городские чаты глобально зачищены. Учитывая потенциальную зону поражения на территории ММК им. Ильича – подробности, что там подгорело у оккупантов, будут, но не скоро. Хотя сам факт – уже хороший подарок Мариуполю в День национального гимна", – сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

ВСУ ударили по вражеским подразделениям в Бердянске

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами.

Как сообщает Генштаб ВСУ, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Пограничники отразили два штурма на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении украинские пограничники уничтожили группы россиян, атаковавших наши позиции.

"Минометчики поражали пехоту противника на маршрутах движения и в укрытиях. Расширение наступления сорвала снайперская пара пограничников. Они ликвидировали оккупанта, который выводил резерв на линию столкновения. Потеряв ориентировку, 10 штурмовиков засели за разрушенным сооружением. Там их поразили пограничники-минометчики", - рассказали в ГПСУ.

На другом направлении, украинские операторы БПЛА совершили успешный "сброс" на позиции россиян. Боеприпас уничтожил блиндаж окупантов и противотанковый ракетный комплекс. В общей сложности пограничникам удалось ликвидировать 24 вражеских солдат, еще 27 ранены.