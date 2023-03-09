На Кинбурнской косе уничтожили вражескую САУ "Мста-С"

По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, а также беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника на левобережье Херсонщины. Демилитаризованы 11 рашистов. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Украина будет закупать газ совместно с ЕС

9 марта на встрече законодателей Евросоюза комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместной закупке газа с Европейским Союзом.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", – сказала комиссар ЕС по энергетике.

Страны Европейского Союза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа летом 2023 года.

Польша и Словакия договорились передать Украине истребители

Польша и Словакия могут совместно передать вооруженным силам Украины советские истребители МиГ-29. В настоящее время словацкое правительство должно принять соответствующее решение

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"На встрече министров обороны ЕС в Швеции в среду польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на общий подход Словакии и Польши к передаче Украине избыточных истребителей МиГ-29 из обеих стран. Президент Польши также подтвердил готовность своей страны сделать это", - отметил Ярослав Надь, подчеркнув, что сейчас пора правительству Словакии принять решение.

"Народный спутник" помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов военной техники

Космический спутник ICEYE, доступ к которому приобрели за донаты украинцев, помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных Сил Украины", – информирует Главное управление разведки МОУ.

Украинец завоевал третье золото на Кубке мира по биатлону

Тернопольский паралимпиец Тарас Радь завоевал третье золото на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в США за победу в биатлонной гонке преследования.

Соревнования проходят в городе Мидвэй в американском штате Юта. Тернополянин одержал победу в классе LW 10-12 (сидя). В общем, это уже пятая медаль Тараса на этих соревнованиях. В частности, спортсмен завоевал "золото" в биатлоне спринт на дистанции 7,5 км, золото в биатлоне в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км, а также в его достижении бронзовая награда в лыжной гонке в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 "серебро" в лыжной гонке спринт классическим стилем.