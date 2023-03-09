Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 379-го дня войны: ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра, а Польша и Словакия договорились об истребителях для Украины
Обзор

Победные новости 379-го дня войны: ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра, а Польша и Словакия договорились об истребителях для Украины

Зиновия Воронович
9 мартa, 2023 четверг
20:00
Победа Украины

ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра и центр управления, а Польша и Словакия договорились об истребителях МиГ-29 для Украины

На Кинбурнской косе уничтожили вражескую САУ "Мста-С"

По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, а также беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника на левобережье Херсонщины. Демилитаризованы 11 рашистов. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Украина будет закупать газ совместно с ЕС

9 марта на встрече законодателей Евросоюза комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместной закупке газа с Европейским Союзом.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", – сказала комиссар ЕС по энергетике.

Страны Европейского Союза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа летом 2023 года.

Польша и Словакия договорились передать Украине истребители

Польша и Словакия могут совместно передать вооруженным силам Украины советские истребители МиГ-29. В настоящее время словацкое правительство должно принять соответствующее решение

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"На встрече министров обороны ЕС в Швеции в среду польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на общий подход Словакии и Польши к передаче Украине избыточных истребителей МиГ-29 из обеих стран. Президент Польши также подтвердил готовность своей страны сделать это", - отметил Ярослав Надь, подчеркнув, что сейчас пора правительству Словакии принять решение.

"Народный спутник" помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов военной техники

Космический спутник ICEYE, доступ к которому приобрели за донаты украинцев, помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных Сил Украины", информирует Главное управление разведки МОУ.

Украинец завоевал третье золото на Кубке мира по биатлону

Тернопольский паралимпиец Тарас Радь завоевал третье золото на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в США за победу в биатлонной гонке преследования.

Соревнования проходят в городе Мидвэй в американском штате Юта. Тернополянин одержал победу в классе LW 10-12 (сидя). В общем, это уже пятая медаль Тараса на этих соревнованиях. В частности, спортсмен завоевал "золото" в биатлоне спринт на дистанции 7,5 км, золото в биатлоне в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км, а также в его достижении бронзовая награда в лыжной гонке в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 "серебро" в лыжной гонке спринт классическим стилем.

Статьи
Спорт
Экономика
Польша
ЕС
газ
Словакия
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
ГУР
Тернопольщина
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
Цінь Ган
7 мартa, 2023 вторник
Китай ответил на предупреждение США о недопустимости поставок оружия РФ
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
Сергій Ребров
8 мартa, 2023 среда
Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.92
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 мартa
20:25
Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену чиновников и военных
20:18
Эксклюзив
Историк развенчала несколько распространенных мифов о Тарасе Шевченко
20:15
Расширение НАТО: Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией
20:07
OPINION
Мифы великой войны
19:54
Из-за повреждений энергосистемы в нескольких областях вводят плановые графики отключения света, – Укрэнерго
19:51
Власти Грузии выполнили второе требование протестующих: освобождают задержанных активистов
19:33
Посольство США в Украине назвало "трусливой" массированную ракетную атаку РФ
19:30
"Сердце войны": как проходили секретные переговоры с путинскими генералами, которые положили конец осаде Мариуполя
19:22
Эксклюзив
Россияне раньше не запускали по Украине такого количества "кинжалов", как в сегодняшней ночной атаке, - Игнат
19:18
Орбан заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией
19:05
Оскар
Зеленскому отказали в телевыступлении во время церемонии вручения премии "Оскар", – Variety
18:47
Российские мародеры на Херсонщине вывозят награбленное имущество грузовиками, — Генштаб
18:34
Будущий Папа Иоанн Павел II знал о случаях педофилии в польской церкви и умалчивал о них, - TVN24
18:25
Минфин США ввел санкции против китайских компаний, поставлявших детали для иранских дронов
18:18
Хакеры нашли детское порно в почте отца российской омбудсмена Львово-Беловой
18:08
Обновлено
Россия массированно атаковала Украину: есть попадания по критической инфраструктуре, погибшие и пострадавшие
18:06
Производитель украшений Swarovski заявил о полном прекращении деятельности в России
18:02
Эксклюзив
У РФ нет возможности восстановить свой военный потенциал, - Наливайченко
18:01
OPINION
Коболев: патриот или наемный менеджер
17:54
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
17:43
Эксклюзив
Украинцы подали более 8000 заявок на вступление в "Лють", - представитель штурмовой бригады Нацполиции Мисюк
17:30
Обновлено
Электроснабжение в Киеве восстановлено в полном объеме, без тепла остаются 30% домов
17:18
Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, - разведка
17:07
Вступила в силу упрощенная процедура транзита через Польшу агропродукции из Украины
17:05
Криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку валюты через сервис Р2Р
17:04
В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских российских телеканалов
16:49
Косово
Совет ЕС поддержал в первом чтении безвиз для владельцев паспортов Косово
16:45
Обновлено
Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29, - министр обороны Надь
16:33
После взрывов во временно оккупированном Мариуполе россияне перегруппировались за пределы города, - мэр
16:28
Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
16:20
Эксклюзив
Оккупанты после ночных обстрелов пропустили на ЗАЭС не весь персонал, - мэр Энергодара
16:18
В Чехии прошла инаугурация президента Петра Павела
16:16
Эксклюзив
Битву за Бахмут проиграет тот, кто бросит последний резерв, – офицер ВСУ Лапин
16:12
РФ готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – Центр нацсопротивления
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Шкарлет должен быть разрушен
16:04
Обновлено
Число погибших в результате утреннего обстрела Херсона возросло до четырех, еще один человек ранен
16:02
Вышел в свет "Шульцовский словарь"
15:50
Обновлено
В результате ракетного удара повреждены объекты генерации в 8 регионах
15:41
парламент Словении
В комитете парламента Словении осудили вторжение России в Украину, но не поддержали признание РФ страной-спонсором терроризма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV