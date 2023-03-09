Победные новости 379-го дня войны: ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра, а Польша и Словакия договорились об истребителях для Украины
ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра и центр управления, а Польша и Словакия договорились об истребителях МиГ-29 для Украины
На Кинбурнской косе уничтожили вражескую САУ "Мста-С"
По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, а также беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника на левобережье Херсонщины. Демилитаризованы 11 рашистов. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Украина будет закупать газ совместно с ЕС
9 марта на встрече законодателей Евросоюза комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместной закупке газа с Европейским Союзом.
"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", – сказала комиссар ЕС по энергетике.
Страны Европейского Союза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа летом 2023 года.
Польша и Словакия договорились передать Украине истребители
Польша и Словакия могут совместно передать вооруженным силам Украины советские истребители МиГ-29. В настоящее время словацкое правительство должно принять соответствующее решение
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"На встрече министров обороны ЕС в Швеции в среду польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на общий подход Словакии и Польши к передаче Украине избыточных истребителей МиГ-29 из обеих стран. Президент Польши также подтвердил готовность своей страны сделать это", - отметил Ярослав Надь, подчеркнув, что сейчас пора правительству Словакии принять решение.
"Народный спутник" помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов военной техники
Космический спутник ICEYE, доступ к которому приобрели за донаты украинцев, помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов
"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных Сил Украины", – информирует Главное управление разведки МОУ.
Украинец завоевал третье золото на Кубке мира по биатлону
Тернопольский паралимпиец Тарас Радь завоевал третье золото на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в США за победу в биатлонной гонке преследования.
Соревнования проходят в городе Мидвэй в американском штате Юта. Тернополянин одержал победу в классе LW 10-12 (сидя). В общем, это уже пятая медаль Тараса на этих соревнованиях. В частности, спортсмен завоевал "золото" в биатлоне спринт на дистанции 7,5 км, золото в биатлоне в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км, а также в его достижении бронзовая награда в лыжной гонке в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 "серебро" в лыжной гонке спринт классическим стилем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.92
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное