ЕС предоставит €1 миллиард на компенсацию военной помощи Украине

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны согласовали предоставление €1 миллиарда на компенсацию немедленной военной помощи Украине.

Кроме того, во время пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза, Боррель заявил о подготовке более 11 тыс. украинских военных.

"До конца этого месяца наша Военная вспомогательная миссия (EUMAM-Ukraine) завершит тренировку более 11 тысяч украинских солдат. Все страны-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках этой тренировочной миссии, и обязались делать больше", – говорит. Боррель.

Два десятка "леопардов" поступят в Украину в марте

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что до конца марта в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три из Португалии.

"Могу вам сказать, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

Спецназовцы СБУ сбили вражеский "солнцепек"

Воины Центра спецопераций "А" Служба безопасности Украины сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепок" прямо в момент ее залпа. Это им удалось сделать с помощью FPV-дрона. Видео попадания обнародовал Генштаб ВСУ.

В Генштабе также уточнили, что за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и одного удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Нацгвардейцы вблизи Бахмута сбили штурмовик Су-25

Защитники из Национальной гвардии Украины сбили российский Су-25 из ПЗРК "Перун". Это произошло вблизи Бахмута Донецкой области с расстояния до четырех километров.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", - утвердил командир. "Партизан".

В оккупированном Энергодаре масштабный пожар

Городской глава Мелитополя Иван Федедор сообщил о пожаре в оккупированном Энергодаре. В местных пабликах сообщили, что к тушению привлекли Росгвардию и военных. Сообщается, что пожар на набережной распространился почти на площадь 4 га. Оккупанты считают, что причиной возгорания стали украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами.

Падение украинской экономики замедлилось

Падение ВВП Украины в феврале 2023 составило 26% в годовом исчислении. В январе падение ВВП составило 32%, и ситуация немного улучшилась.

"В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленности из-за снижения дефицита электроэнергии. В прошлом месяце ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе, а их негативное влияние нивелировалось большей адаптивностью производителей.