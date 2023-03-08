Победные новости 378 дня войны: Украина получит два десятка "леопардов" до конца марта, а в оккупированном Энергодаре масштабный пожар
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 21 танк "леопард" прибудет в Украину до конца марта, а в оккупированном Энергодаре вспыхнул пожар на 4 га
ЕС предоставит €1 миллиард на компенсацию военной помощи Украине
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны согласовали предоставление €1 миллиарда на компенсацию немедленной военной помощи Украине.
Кроме того, во время пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза, Боррель заявил о подготовке более 11 тыс. украинских военных.
"До конца этого месяца наша Военная вспомогательная миссия (EUMAM-Ukraine) завершит тренировку более 11 тысяч украинских солдат. Все страны-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках этой тренировочной миссии, и обязались делать больше", – говорит. Боррель.
Два десятка "леопардов" поступят в Украину в марте
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что до конца марта в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три из Португалии.
"Могу вам сказать, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме.
Спецназовцы СБУ сбили вражеский "солнцепек"
Воины Центра спецопераций "А" Служба безопасности Украины сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепок" прямо в момент ее залпа. Это им удалось сделать с помощью FPV-дрона. Видео попадания обнародовал Генштаб ВСУ.
В Генштабе также уточнили, что за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и одного удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.
Нацгвардейцы вблизи Бахмута сбили штурмовик Су-25
Защитники из Национальной гвардии Украины сбили российский Су-25 из ПЗРК "Перун". Это произошло вблизи Бахмута Донецкой области с расстояния до четырех километров.
"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", - утвердил командир. "Партизан".
В оккупированном Энергодаре масштабный пожар
Городской глава Мелитополя Иван Федедор сообщил о пожаре в оккупированном Энергодаре. В местных пабликах сообщили, что к тушению привлекли Росгвардию и военных. Сообщается, что пожар на набережной распространился почти на площадь 4 га. Оккупанты считают, что причиной возгорания стали украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами.
Падение украинской экономики замедлилось
Падение ВВП Украины в феврале 2023 составило 26% в годовом исчислении. В январе падение ВВП составило 32%, и ситуация немного улучшилась.
"В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленности из-за снижения дефицита электроэнергии. В прошлом месяце ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе, а их негативное влияние нивелировалось большей адаптивностью производителей.
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