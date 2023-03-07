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Обзор

Победные новости 377-го дня войны: ВСУ получили "умные" бомбы, из плена вернулись 130 защитников, а "Мавка" обошла "Аватар"

7 мартa, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

На вооружении ВСУ появились высокоточные американские бомбы JDAM-ER, из плена вернулись 130 защитников, а мультфильм "Мавка" обошел по сборам в Украине "Аватар"

Украина вернула из российского плена 130 защитников

7 марта Украина вернула из российского плена 130 воинов, среди них защитники Мариуполя и военные из районов Бахмута и Соледара. Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, из 87 защитников Мариуполя 71 воин - из Азовстали.

35 из освобожденных были взяты в плен на Донецком направлении, в районе Бахмута и Соледара. Ермак подчеркнул, что большинство освобожденных военных имеют тяжелые ранения.

Авиация ВСУ ликвидировала склад боеприпасов врага в Олешках

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация Воздушных сил нанесли удары по району сосредоточения живой силы и техники противника, командно-наблюдательному пункту, а также складу боеприпасов в Олешках. Удалось уничтожить также танк Т-72 и 12 рашистов. Об этом сообщили в ОК "Юг".

Всего за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника.

ВСУ получили высокоточные "умные" бомбы от США

Вооруженные Силы Украины могут использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км. Об этом заявил командующий Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер, передает редакция War Zone.

"Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия, бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точную наводку", - сказал Хекер, подтвердив, что подразумевает высокоточные JDAM-ER.

В Украине "Мавка" победила "Аватар" по количеству проданных билетов

За первый уикенд в украинском прокате "Мавка. Лесная песня" обошла по количеству проданных билетов американский блокбастер "Аватар 2: Путь Воды". Мультфильм посмотрели 189 тыс. человек, кассовые сборы за четыре дня составили 24 903 241 грн.

Права на показ мультфильма приобрели более 80 стран мира, более 50 из них уже определились с точными датами кинопремьеры.

Оккупационные администрации перебрались из Геническа поближе к Крыму

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты пытаются сделать коллаборантский город на территории Арабатской Стрелки и создают там правительственный центр.

"Оккупационные администрации были переселены в Геническ, а сейчас почти все администрации оккупантов левобережной Херсонщины перебрались на Арабатскую Стрелку (песчаная коса, отделяющая Азовское море от озера Сиваш и тянущаяся от восточной части Крымского полуострова до Херсонской области - ред.), где они создают целый центр как правительственный квартал", – рассказал депутат Херсонского областного совета.

По его словам, часть коллаборантов уже бегут в аннексированный Крым.

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потери окуппантов
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