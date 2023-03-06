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Обзор

Победные новости 376 дня войны: уничтожены лодки с вражескими ДРГ и ликвидация сети, поставлявшей наличные "администрации" Сальдо

Зиновия Воронович
6 мартa, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

У Большого Потёмкинского острова ВСУ уничтожили три лодки с враждебными ДРГ, а СБУ ликвидировала сеть игорных заведений, финансировавших оккупационные власти на юге Украины

ВСУ на юге уничтожили три лодки с диверсантами

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили три зенитно-ракетных комплекса, две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, а также два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

“В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлены три переоборудованные оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 рашистов демилитаризированы", – сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Пилотами дронов стали уже пять тысяч военных

Пять тысяч военных уже научились профессионально управлять дронами. Это две бригады пилотов, которые уже выполняют боевые задания на поле боя, сообщает корреспондент "Эспрессо.Запад".

Школа начала свою работу в марте прошлого года после начала полномасштабного российского вторжения. Центр открылся на базе 125 бригады Сил территориальной обороны. "Над нами тогда смеялись, говорили, какие дроны, о чем речь, это игрушки, это инструмент фотографирования, съемки свадеб. Мы имплементировали это в военную доктрину, мы доказали, что это имеет значение. Мы научились использовать гражданские дроны для выполнения боевых задач" , – говорит соучредитель школы, офицер ВСУ военный с позывным Академиком.

Украинский стартап вошел в пятерку лучших на MWC в Барселоне

Украинский стартап DeHealth вошел в пятерку лучших на премии European Connected Health Alliance Group на мероприятии MWC в Барселоне.

European Connected Health Alliance Group – глобальная структура в области цифрового здоровья. DeHealth работает на основе искусственного интеллекта и медицинских данных и помогает безопасно хранить, обменивать, управлять и монетизировать деперсонализированные данные.

СБУ ликвидировала сеть, которая поставляла наличные "администрации" Сальдо

СБУ нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне: злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины

Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте. Организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения и продолжали работать во время оккупации. Часть полученных "прибылей" передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял гауляйтер Владимир Сальдо.

Российские оккупанты просчитывают сценарии выхода из ЗАЭС

На ЗАЭС российские оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции. Об этом сообщают в Энергоатоме.

Ссылаясь на жителей оккупированного Энергодара, компания отмечает, что особое внимание российских военных привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала, в которые Энергоатом инвестировал 500 миллионов гривен, а Европейский Союз почти 13 миллионов евро.

"Осматривая здание НТЦ, приехавшие на ЗАЭС рашисты как "специалисты атомной отрасли" составляли списки оборудования, которое "нужно демонтировать" с атомной станции в случае отступления", - сообщает Энергоатом.

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