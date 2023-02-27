Херсонская ТЭЦ возобновила работу

"Херсонская ТЭЦ возобновила работу - дома начали подключать к теплосети. По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

С начала сентября ПВО сбили 630 вражеских дронов-камикадзе

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала сентября ВСУ смогли уничтожить более 630 дронов-камикадзе, которыми противник атаковал территорию Украины.

"Оккупанты не меняют своей тактики применения ракет и дронов-камикадзе. Наша энергетическая система была атакована очень мощно в течение длительного времени. За это время оккупанты применили сотни дронов. Однако наши Воздушные силы показывают отличный результат. В частности, с 11 сентября 2022 года Воздушные силы уничтожили более 630 дронов-камикадзе, которыми противник атаковал Украину", - добавил он.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует

Потребление электроэнергии постепенно растет до уровня рабочего дня, однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Кроме того, из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

Через несколько недель Польша передаст Украине 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy

Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель – как только завершится обучение украинских военных

Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется при обучении… Это перспектива на несколько недель", – отметил он.

Тайвань поможет Украине в восстановлении инфраструктуры

Министерство иностранных дел Тайваня выделило около 56 млн долларов в своем бюджете на 2023 год на восстановление гражданской инфраструктуры Украины.

В частности, власти планируют принять участие в совместных усилиях по восстановлению украинских больниц, школ, церквей, объектов энергетики, водоснабжения, мостов и транспорта на двусторонней и многосторонней основе.

ВСУ поразили пункт управления россиян

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Zala". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.