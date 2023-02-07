Победные новости 349-го дня войны: еще больше Leopard, сбитый русский штурмовик и партизаны в Луганской области
Над Бахмутом ВСУ сбили вражеский штурмовик, а у Украины есть собственное оружие, которое может поражать цели на территории РФ
Украинские защитники сбили над Бахмутом вражеский штурмовик
Днем 7 февраля украинские пограничники сбили над Бахмутом Донецкой области российский штурмовик. Судьба пилота пока неизвестна
Об этом сообщили в ГПСУ.
"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25", - рассказали пограничники.
Украина производит оружие, которое может поражать цели на территории РФ
По его словам, Украине никто не запрещает поражать цели на российской территории собственным оружием и ответил утвердительно на вопрос, есть ли оно в наличии.
"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, мы его имеем", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В Луганской области действуют украинские партизаны
Украинские партизаны в Луганской области подожгли так называемый шкаф СЦБ - систему автоматизированного управления железной дорогой.
Оборудование уничтожено на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.
Германия разрешила двум компаниям поставку Украине 187 танков Leopard 1
Федеральное правительство дало зеленый свет на экспорт 187 Leopard 1 от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 происходит от Rheinmetall, 99 – от FFG.
Неясно, будут ли все 187 Leopard 1 боеспособными, или много машин придется использовать как склады запасных частей.
Дания передаст Украине списанные Leopard
Дания решила передать Украине танки Leopard 1A5, которые больше не входят в состав вооруженных сил этого государства. Техника должна поступить в течение нескольких месяцев.
Таким образом, Дания присоединяется к "танковой коалиции" стран, которые жертвуют Украине "Леопарды".
Украинская авиация нанесла 9 ударов по российским оккупантам
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Также наши защитники уничтожили вражеский БПЛА типа "Орлан".
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