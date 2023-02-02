70 украинских военных прибыли в Германию, чтобы овладеть ракетным комплексом Patriot

Украинские военные 2 февраля прибыли в Германию для того, чтобы овладеть зенитным ракетным комплексом Patriot. По информации немецких журналистов, группа из около 70 украинцев приземлилась во вторник и сегодня должна начать обучение. Напомним, что немецкое правительство после консультаций с США решило предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов.

ЕС расширяет тренировочную миссию для ВСУ

Еще 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в рамках обучающей миссии European Union Military Assistance Mission. В результате чего общее количество обученного персонала EU MAM достигнет 30 тысяч человек.

Топ-чиновники ЕС в Киеве

2 февраля с визитом в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Урсула фон дер Ляен заявила, что из-за санкций ЕС против российского энергетического сектора РФ ежедневно теряет €160 млн.

Премьер Денис Шмыгаль на встрече с Боррелем призвал ЕС как можно быстрее ввести санкции против Росатома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Урсула фон дер Ляен передала отчет по результатам второй части опросника, который ранее предоставила Украина, поэтому теперь, опираясь на него, наше государство начнет процесс перевода законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Отметим, что завтра, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС.

ЕС выделил Украине еще €545 млн помощи

В четверг, 2 февраля, Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи Украине на €500 млн и еще дополнительные €45 млн для миссии военной помощи. В общем, с седьмым пакетом помощи, общий вклад ЕС в рамках EPF составит €3,6 млрд. В свою очередь дополнительные €45 млн были предоставлены Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Основной целью этой помощи является обеспечение необходимым нелетальным оснащением и материалами, а также услуги для поддержки учебной деятельности украинских военных.

В Донецкой области появилось подразделение СОБР для подавления бунтов в росармии

Российское военное руководство перебросило на Донетчину спецподразделение быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов среди своих военных. В ВСУ сообщили, что морально-психологическое состояние российской армии на этом направлении "несколько подавленое".

В плен ВСУ сдались 10 российских военных, мародеривших в Буче и Ирпене

В районе Угледара Донецкой области в плен ВСУ сдались 10 российских военных из 155-й бригады морской пехоты РФ: именно эта бригада заходила в Ирпень и Бучу.

За сутки ВСУ ликвидировали 610 российских военных

С начала полномасштабного вторжения РФ понесла потери в войне против Украины, в том числе более 129 тыс. военных, 3 211 танков, 2 212 артсистем и 222 средства ПВО. За эти сутки ВСУ ликвидировали 610 российских военных, два танка и средство ПВО. Подробнее по ссылке.

В Мариуполе раздалось несколько взрывов на базах оккупантов

Сегодня во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы в районе базы оккупантов и местах дислокации их систем противовоздушной обороны. Прилеты зафиксированы в районе бывшего торгового центра Порт-Сити, где оккупанты и представители "Единой России" обустроили себе базу, и в полях около 23-го микрорайона, где россияне прячут ПВО.

Над Черным морем ПВО сбила российский беспилотник

2 февраля над Черным морем украинская ПВО сбила российский беспилотник "Орлан-10".

США не будут возражать, если союзники передадут Украине истребители F-16

По информации американских журналистов, США не сообщали союзникам, что будут блокировать отправку F-16 в Украину. При этом американские чиновники склонны не передавать истребители из своего арсенала. Высокопоставленные чиновники считают, что для США отправить свои истребители было бы дорогой и сложной мерой, которая "не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более неотложными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и системах ПВО".