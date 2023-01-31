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Обзор

Победные новости 342-го дня войны: к лету ВСУ могут вернуть Крым, экс-глава Пентагона и президент Литвы призвали передать Украине истребители, Франция даст еще 12 САУ Caesar

Юрий Мартынович
31 января, 2023 вторник
21:10
Победа Украины

31 января бывший глава Пентагона и президент Литвы призвали западных союзников передать Украине истребители и дальнобойные ракеты, ВСУ уничтожили 5 легкомоторных разведывательных лодок и ликвидировали 850 оккупантов, по прогнозам Буданова, у Украины есть шансы вернуть Крым уже к лету

Экс-глава Пентагона призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) призвал США не медлить и как можно быстрее передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Он сказал, что объявленная на "Рамштайне" помощь не успеет поступить в Украину к запланированному российскому наступлению в марте. Поэтому Белый дом должен не тянуть с предоставлением ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16.

Президент Литвы заявил, что навязанные РФ "красные линии нужно пересечь" и дать Украине больше современного оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа также поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.

Науседа заявил, что красные линии навязывает демократическим странам Россия через угрозы и устрашения. В то же время многие ограничения, которые были в начале полномасштабного вторжения РФ, западные партнеры уже преодолели, подчеркнул президент Литвы. В качестве примера он привел Германию, которая сначала обещала только каски и бронежилеты, а затем передала боевые танки и другое вооружение.

Алексей Резников обсудит с президентом Франции возможные поставки F-16 для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит возможность поставок Украине истребителей F-16. Еще 30 января президент Франции подчеркнул, что этот шаг будет зависеть от нескольких факторов, включая необходимость избегать эскалации и заверения, что самолеты "не коснутся российской земли".

ВСУ уничтожили 5 легкомоторных лодок, на которых передвигались российские разведчики

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил , что ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой. По его словам, наблюдалась определенная активность вражеских разведывательных групп на малых лодках в районе островов.

"Наши воины обнаружили и уничтожили как минимум пять малых легкомоторных лодок, на которых враг совершал передвижение. Также были сбиты несколько БПЛА, уничтожены склады боеприпасов врага на Запорожском направлении", - сказал Ерин.

За сутки ВСУ ликвидировали 850 российских захватчиков

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинской земле не менее 127 500 солдат, 3201 танк, 1951  БПЛА. В частности, за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 солдат РФ, 9 их боевых бронемашин и 4 беспилотника.

Украина может вернуть оккупированный РФ Крым к лету 2022 года

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает , что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года. На вопрос, считает ли он, что деоккупация Крыма может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов сказал: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и в Крыму все закончится ".

Еще 12 гаубиц CAESAR от Франции

Франция предоставит Украине еще 12 орудий Caesar в дополнение к уже поставленным 18, которые были переданы в предыдущие месяцы. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с Алексеем Резниковым. Отметим, что Франция в мае и июне 2022 года уже поставила украинской армии 18 орудий Caesar – флагмана французской артиллерии.

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