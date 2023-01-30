В Украине арестовали активы российского олигарха Дерипаски на миллиард гривен

В Украине арестовали активы находящегося под санкциями ЕС и США российского олигарха Олега Дерипаски. Его компании обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса РФ.

По ходатайству Офиса генерального прокурора арестованы активы крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Среди арестованного имущества – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд. гривен.

Минобороны заключило 16 госконтрактов с производителями дронов

Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на сегодняшний день уже получены заявки от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов. В 2023 году Минобороны увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. На этот сегмент планируется направить около 20 млрд грн.

"Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух – земля – вода. Это и о корректировке артиллерии, и о задачах поражения врага (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и т.п.", – написал Резников.

Поляки готовы передать Украине истребители F-16

Польша готова передать Украине свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО. Эти самолеты помогут ВСУ отражать возможное наступление России

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя вероятность передачи Украине истребителей F-16.

Украинские агропроизводители открыли 12 новых рынков сбыта в год

Несмотря на войну, прошлый год оказался плодотворным для Украины в разрезе расширения международных рынков сбыта: наши экспортеры открыли 12 новых рынков сбыта для продукции животноводства в 2022 году и получили 22 международных ветеринарных сертификата на экспорт продуктов украинских агрокомпаний.

В частности, в Израиль начали поставлять живых кроликов и декоративную пресноводную рыбу, а молоко и молокопродукты – в Доминикану и Кению.

За год увеличилось количество предприятий – производителей продуктов животного происхождения, имеющих право экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза до 432, что на 53 больше, чем было в начале 2022 года. Для сравнения, за 2021 год такое право получили 23 предприятия.

Десантники отразили штурм возле Марьинки

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева отразили штурм противником нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся врагу существенные потери. По данным Генштаба, вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, но аэроразведка николаевских десантников обнаружила движение противника. Огненное поражение, в частности с дронов, привело к тому, что враг понес потери еще на подступах. Завершил дело огонь из стрелкового вооружения и гранатометов: после значительных потерь оккупанты бежали, бросив на поле боя своих погибших.

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