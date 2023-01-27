Украина приобрела "ловцов шахедов"

В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям

"Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники", Минцифры Михаил Федоров.

ВСУ формируют первые в мире ударные роты дронов

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный одобрил создание ударных рот БПЛА. Уже создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта.

Уже отобрали самых профессиональных военнослужащих, возглавляющих ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага.

Украинская сборная получила первое золото на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина одержала победу в спринте и принесла Украине первую золотую, а третью медаль чемпионата Европы в швейцарском Ленцерхайде.

"28-летняя представительница Закарпатья, чисто отстрелявшись на обоих огневых рубежах, отдала все силы на дистанции и показала первое время на финише, на 0,5 секунды опередив серебряную медалистку шведку Тильду Йоханссон и на 1,8 – обладательницу бронзы немку Ванессу Хинц – сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Бельгия передаст Украине крупнейший пакет военной помощи

Бельгия выделяет для Украины самый большой пакет военной помощи на €92 млн. Кроме того, страна передаст нашему государству гуманитарную помощь на €69 млн.

По словам министра обороны Бельгии Людевин Дедондер, речь идет о ракетах для ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, гранатах, боеприпасах, грузовиках и бронированных джипах. Часть из этого будет взята из складов Минобороны Бельгии, а часть закуплена в частных компаниях. Минобороны отправит Украине горючее и обеспечит обучение украинских военных.

Украинская ПВО сбила штурмовик Су-25

27 января украинское ПВО уничтожило российский штурмовик Су-25. "На восточном направлении подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении Воздушные Силы ВСУ.

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