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Обзор

Победные новости 337 дня войны: санкции США против ЧВК Вагнера, в ЕС придумали, как использовать активы Центробанка России в пользу Украины

Зиновия Воронович
26 января, 2023 четверг
20:00
Победа Украины

США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, а ЕС нашел способ использовать замороженные активы России для восстановления Украины

США заморозили активы ЧВК Вагнера

Соединенные Штаты признали российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией, заморозив ее активы в стране.

На сайте Минфина США появилась информация о том, что ведомство расширило санкционные списки против российских организаций и должностных лиц, причастных к российской агрессии против Украины. Под санкции попали вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Британия поставит Украине танки Challenger 2

Украина получит не только "леопарды" и "абрамсы", но и британские "челленджеры". Министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл заявил, что Британия уже в конце марта поставит в Украину танки Challenger 2. Обучение украинских танкистов пользованию и ремонту Challenger 2 начнется уже 30 января.

"Обеспечить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружать ее для защиты того, что у нее уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления российским силам к их изгнанию с украинской земли", – подчеркнул Алекс Чокл.

Украинские медики провели рекордное количество трансплантаций

Несмотря на войну в 2022 году, украинские медики провели рекордное количество трансплантаций. В прошлом году 275 украинцев получили новую почку, 74 – печень и 35 – новое сердце. Всего в 2022 году украинские врачи провели 384 трансплантации, что на 20% больше, чем в 2021 году.

Сейчас трансплантацию органов в Украине уже проводят 32 медицинских центра. В Минздраве отмечается, что в Украине постепенно увеличивается процент органных трансплантаций от умершего донора. В 2021 году эта цифра составила 53,7%, а в 2022 – уже 55%. Это связано с тем, что все больше украинцев отдает себе отчет: их согласие на забор органов у умершего родственника может спасти чью-то жизнь.

Украинец победил на чемпионате мира по биатлону

Тернопольский спортсмен Тарас Радь получил золотую медаль в биатлоне на дистанции 10 км на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону в Швеции.

Соревнования в шведском городе Эстерсунд продлятся до 29 января, принимают участие представители 19 стран мира. Команду Украины представляют 24 спортсмена с инвалидностью. В составе Национальной паралимпийской сборной команды Украины среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения соревнуются два спортсмена с Тернопольщины.

Замороженные активы Центробанка России можно использовать на восстановление Украины

Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для обновления Украины. Юридическая служба Совета Европейского Союза составила план легального использования замороженных на территории блока активов Центробанка России на восстановление Украины. Речь идет о минимум 33,8 миллиарда евро

План юридически осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Эти условия включают дату истечения срока действия, акцент на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент.

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