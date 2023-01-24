ВСУ уничтожили три вражеских вертолета за полчаса

За полчаса противовоздушного боя с 00:00 по 00:30 часов 24 января 2023 подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины на Донетчине сбили еще один вражеский самолет СУ-25.

Украинский фильм номинирован на "Оскар"

Впервые в истории Украины фильм из Украины "Дом из щепок" стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. Лента создана в копродукции Дании, Украины, Швеции и Финляндии при поддержке Госкино Украины.

В фильме показаны истории детей из особого детского дома на Востоке Украины. Героями ленты также стали несколько воспитателей, которые в условиях войны с Россией пытаются создать малышам безопасное пространство у линии фронта.

США могут поставить Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды". Об этом неназванный высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил "Sky News Arabia" 24 января.

По словам чиновника, президент Джо Байден готов отправить около 10 танков Abrams, а "Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять тому, к чему готовится президент России Владимир Путин".

Между тем, президент Финляндии Саули Нийнисте на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве заявил, что Финляндия обсуждает возможность образовать мощное подразделение танков Leopard в Европе для Украины.

Также появилась информация, что двенадцать стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст на это согласие

Украинские медики впервые самостоятельно пересадили легкие

Во Львове успешно провели трансплантацию лёгких от посмертного донора. Это вторая трансплантация легких в Украине и первая, которую медики провели без помощи иностранных коллег.

"Эту операцию наши врачи сделали без помощи иностранных коллег. Впервые не только для нас – для Украины. И знаете, как и все в жизни, этот путь не был простым. Мы тяжело работали, долго готовились. И вот сейчас у нас есть команда лучших врачей. А еще у нас есть надежные друзья – команда Института сердца. Они ехали всю ночь, чтобы помочь пересадить сердце, пока наши кардиохирурги работают с легкими", - отметил генеральный директор Первого ТМО Олег Самчук.

Проект завода по производству Bayraktar в Украине готов

Посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге в Медиацентре Украина заявил, что компания, которая будет заниматься строительством завода по производству Bayraktar в Украине, завершила подготовку физического проекта.

"Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух следующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими", – заявил Василий Боднарь.

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