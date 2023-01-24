Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 335 дня войны: через полчаса ВСУ уничтожили три вертолета Ка-52, украинский фильм номинирован на "Оскар" и подразделение танков для Украины
Обзор

Победные новости 335 дня войны: через полчаса ВСУ уничтожили три вертолета Ка-52, украинский фильм номинирован на "Оскар" и подразделение танков для Украины

Зиновия Воронович
24 января, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

24 января зенитчики уничтожили три ударных вертолета Ка-52, украинский фильм впервые в истории номинировали на "Оскар", а в Европе могут создать подразделение танков для Украины

ВСУ уничтожили три вражеских вертолета за полчаса

За полчаса противовоздушного боя с 00:00 по 00:30 часов 24 января 2023 подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины на Донетчине сбили еще один вражеский самолет СУ-25.

Украинский фильм номинирован на "Оскар"

Впервые в истории Украины фильм из Украины "Дом из щепок" стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. Лента создана в копродукции Дании, Украины, Швеции и Финляндии при поддержке Госкино Украины.

В фильме показаны истории детей из особого детского дома на Востоке Украины. Героями ленты также стали несколько воспитателей, которые в условиях войны с Россией пытаются создать малышам безопасное пространство у линии фронта.

США могут поставить Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды". Об этом неназванный высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил "Sky News Arabia" 24 января.

По словам чиновника, президент Джо Байден готов отправить около 10 танков Abrams, а "Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять тому, к чему готовится президент России Владимир Путин".

Между тем, президент Финляндии Саули Нийнисте на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве заявил, что Финляндия обсуждает возможность образовать мощное подразделение танков Leopard в Европе для Украины.

Также появилась информация, что двенадцать стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст на это согласие

Украинские медики впервые самостоятельно пересадили легкие

Во Львове успешно провели трансплантацию лёгких от посмертного донора. Это вторая трансплантация легких в Украине и первая, которую медики провели без помощи иностранных коллег.

"Эту операцию наши врачи сделали без помощи иностранных коллег. Впервые не только для нас – для Украины. И знаете, как и все в жизни, этот путь не был простым. Мы тяжело работали, долго готовились. И вот сейчас у нас есть команда лучших врачей. А еще у нас есть надежные друзья – команда Института сердца. Они ехали всю ночь, чтобы помочь пересадить сердце, пока наши кардиохирурги работают с легкими", - отметил генеральный директор Первого ТМО Олег Самчук.

Проект завода по производству Bayraktar в Украине готов

Посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге в Медиацентре Украина заявил, что компания, которая будет заниматься строительством завода по производству Bayraktar в Украине, завершила подготовку физического проекта.

"Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух следующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими", – заявил Василий Боднарь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Статьи
Экономика
Культура
Кино
ЕС
Львов
Медицина
Здоровье
военные силы Украины
война с Россией
США
оружие для Украины
Байрактар
Читайте также:
Андрій Бабіш
23 января, 2023 понедельник
Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не будет отправлять солдат, если РФ нападет на страны НАТО, - Йозвяк
22 января, 2023 воскресенье
Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления
окупанти
23 января, 2023 понедельник
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.47
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
24 января
21:21
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Значительно больше танков Leopard могут передать Украине 12 европейских стран. Колонка Сергея Згурца
21:16
На фото военнослужащий и гаубица М109А3
Пентагон увеличит производство боеприпасов на 500% до уровня войны в Корее, - The New York Times
21:11
Чехия досрочно выполнила требование ЕС по экономии газа
21:11
Обновлено
Зеленский уволил пятерых руководителей ОВА
21:05
В Нидерландах не исключают возможности выкупа у Германии 18 танков Leopard 2 для Украины
21:00
Алексей Кулебу был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины
20:54
Скандал по закупкам продуктов для военных: на антикоррупционном комитете Резников признал ошибки в контрактах
20:52
Порошенко из Брюсселя: танки будут, и не только "леопарды"
20:39
Танки, ПВО и дипломатия: Зеленский побеседовал с Макроном
20:24
Обновлено
Василий Лозинский
Экс-замглавы Минрегиона Лозинского отправили под круглосуточный домашний арест
20:09
Эксклюзив
В районе Клищиевки подразделения ВСУ отошли на новые позиции, - офицер батальона ТРО Корсунов
20:09
Мировой исполнитель кантри Брэд Пэйсли стал послом UNITED24
20:04
OPINION
О коммерционализации, моде, экспертности и шансе
19:49
Размером с Лондон: от ледяного плато Антарктиды откололся айсберг
19:45
Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину, - Der Spiegel
19:27
В Кабмине назвали ключевые приоритеты Украины во время энергетического "Рамштайна"
19:26
МАГАТЭ не обнаружила военную технику на территории украинских АЭС, - Гросси
19:26
Часы Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи из-за войны в Украине
19:14
Враг понес многочисленные потери на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском ВСУ отразили все атаки, - Генштаб
19:10
На должность руководителя Довженко-Центра претендуют 5 кандидатов: фамилии
19:01
Эксклюзив
Мультитест в 2023 году будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования, - эксперт по образовательным вопросам
18:57
Группа Panic! Аt the disco объявила, что завершит деятельность в марте
18:30
Эксклюзив
Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый
18:25
ЕЮОФ-2023: биатлонистка Меркушина выиграла спринт и завоевала первое золото для Украины
18:23
Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
18:13
Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
18:09
Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран, - ABC New
18:07
OPINION
Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино
18:02
Свет
За нарушение графиков отключений оштрафовали Киевское и Одесское облэнерго
17:58
Чехия не готова отказаться от немецких танков Leopard в пользу Украины
17:53
Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
17:51
Обновлено
Байден готов отправить танки Abrams в Украину, - СМИ
17:38
"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины
17:38
метро
Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
17:08
Финляндия считает, что в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО нужен тайм-аут
17:08
Обновлено
Президент Финляндии Саули Нийнисте встретился в Киеве с Зеленским: подробности
17:00
Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства
16:43
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
16:43
"Мы не собираемся нападать на Беларусь": Зеленский ответил на заявление Лукашенко о "пакте о ненападении"
16:35
F-16
Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV