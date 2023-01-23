Украина получит €500 млн военной помощи от ЕС

Венгрия сняла вето, поэтому страны Евросоюза 23 января согласовали седьмой транш военной помощи в размере 500 млн. евро. Об этом сообщил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Речь идет о деньгах из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины.

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза благодаря этому решению составил уже 3,6 млрд евро.

Еще 45 млн евро министры иностранных дел ЕС согласились выделить оборудование для военной тренировочной миссии ЕС для Украины, указывает Reuters.

ВСУ уничтожили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52

23 января 2023 года на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили шесть воздушных целей. Среди них два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В Украине арестовали два российских самолета стоимостью €10 млн

Суд наложил арест на два самолета АН-148, принадлежащих российскому акционерному обществу, в которое СНБО наложил персональные и экономические санкции.

Следователи установили, что в 2021 году подсанкционное общество, используя оффшорную компанию на Кипре для обхода введенных санкций, заключило договор аренды самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности. После начала полномасштабного вторжения в России договоры аренды расторгли. Самолеты стоимостью около 10 млн евро должны были вывезти из Украины.

В десятке лучших монет мира – две украинские

Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года" и одержали победу в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года". Об этом сообщают в НБУ.

Монета из нейзильбера номиналом в 5 гривен "К 30-летию независимости Украины" стала самой художественной монетой года.

Серебряная монета номиналом в 10 гривен "25 лет Конституции Украины" победила в номинации "Лучшая монета о современном событии".

Украинский депутат стал вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат Елена Хоменко стала вице-президентом парламентской ассамблеи совета Европы. Еще две украинские депутаты возглавили комитеты ПАСЕ. 23 января главу украинской делегации Марию Мезенцеву избрали председателем комитета по равенству и недискриминации, а Евгению Кравчук председателем комитета по культуре, науке, образованию и медиа.