"Еспресо" сделал подборку позитивных новостей за 19 января, которые вдохновляют и добавляют оптимизма.

Спецтрибунал для Путина и пособников

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко, согласно которой они требуют привлечь политическое и военное руководство России и Беларуси к ответственности. Европарламентарии отмечают необходимость немедленного начала подготовительной работы для создания механизмов расследования преступлений.

"Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, евродепутаты подчеркивают, что у трибунала должна быть юрисдикция расследовать не только действия Владимира Путина и политического и военного руководства России, но и Александра Лукашенко и его приближенных в Беларуси", - подчеркнули в Европарламенте. Текст принят 472 голосами "за", 19 "против" и 33 "воздержались".

Как отметила народная депутат и журналистка Виктория Сюмар – теперь есть шансы, что наказание понесет не только верхушка в Кремле.

"Но и все эти майоры и сержанты, которые пускают ракеты по украинским городам и убивают украинских детей. Без наказания виновных это не закончится никогда. Наказание должно быть скорым и публичным. Иначе третьей мировой миру не избежать. Но украинский Моссад это с повестки дня не снимает. С частью поквитаться должны мы сами…", – написала журналистка.

Великобритания, Дания, Эстония и Нидерланды передают оружие для ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Украине 600 ракет Brimstone. Эти ракеты применимы против массовых скоплений бронетехники врага. Министр отметил, что Британия разблокировала ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.

По его словам, Британия также пришлет Украине минимум три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155, ряд бронированных машин, включая Bulldog.

Также присоединяется к помощи Украине оружием и Эстония. Правительство этой страны объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма помощи составила более €113 млн.

"Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи боеприпасов к ним".

Кроме того, Палата представителей Нидерландов проголосовала за предоставление Украине ЗРК Patriot. А Дания предоставит Украине 19 французских гаубиц CAESAR. Также Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8.

Богоявление в украинской лавре

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Крещение. Божественная литургия и чин освящения воды начались 19 января в 09:00.

"Хорошая новость по случаю великого светлого праздника: торжественное богослужение по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Митрополит пожелал во время богослужения всем украинским успеха в борьбе со злом.

“Мы видим, как много зла есть в окружающем мире. Как много горя и страданий оно приносит. Желаю всем нам, дорогие братья и сестры, с помощью божьей добиваться успеха в борьбе со злом…", – сказал Епифаний.

Вражеский десант не пройдет

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заверил, что вдоль всей линии обороны побережья Черного моря организована противодесантная оборона, в Одесской и Николаевской областях в частности.

"Черноморское побережье сегодня – это тоже линия обороны. И мы за ней следим. С начала полномасштабного вторжения России по всей линии побережья Черного моря, в частности на Одесщине и Николаевщине, обеспечена противодесантная оборона. Наша задача - не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов" , – сказал он. Кроме того, за прошедшие сутки на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 рашистов и российскую технику.

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает нести значительные потери в живой силе. На Луганщине в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

В польских школах можно будет сдавать экзамены по украинскому языку

Украинский язык включат в экзамены в польских школах. Выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку, нововведение должно впервые появиться в 2026 году

Об этом сообщает издание Onet Wiadomosci со ссылкой на изменения в программу аттестации учащихся, готовящихся в Министерстве образования и науки Польши.

"Широкий приток граждан Украины в Польшу в связи с военными действиями на территории этой страны может повлиять на повышение интереса поляков к этой стране, ее языку и культуре", – объясняют в Минобразования Польши.

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