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Обзор

Победные новости 328 дня войны: в Украине могут сформировать танковую бригаду из "Леопардов", наши военные прибыли в США для обучения на ЗРК Patriot

Татьяна Яворськая
17 января, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

Еще одна страна согласилась присоединиться к коалиции государств, готовых передать Украине танки Leopard для Украины, беспрецедентные санкции для России, а также учения украинских военных в США на ЗРК Patriot

"Эспрессо" собрал топ положительных новостей дня за 17 января, которые могут подбодрить украинцев, несмотря на сложные времена.

"Леопарды" для Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали один из неотложных вопросов – предоставление Украине наступательного оружия. В частности, лидеры Польши и Литвы заявили, что они оптимистично настроены по вопросу разрешения Германии экспортировать танки Leopard 2 в Украину. Также Польша готова предоставить для ВСУ 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру, чтобы удалось собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Военные эксперты отмечают, что танков Challenger 2 будет больше.

"Там не просто возникла цифра в 14 танков. Плюс еще 8 самоходных пушек и еще комплект бронетранспортеров. В этом пакете танки привязаны к САУ, а к ним БТР. Британцы дали нам комплект техники, в который можно пересадить механизированную бригаду", - отметил эксперт Иван Киричевский.

О готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard объявила Финляндия. Об этом рассказал глава МИД этой страны Пекка Хаависто. Он надеется, что решение о поставке Украине "Леопардов" будет принято.

"Продолжается дискуссия по танкам Leopard. Я надеюсь, что это решение будет принято, и Финляндия безусловно готова сыграть свою роль в этой поддержке", – сказал Пекка Хаависто.

Наряду с этим, во вторник союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он разрешил поставки немецких танков Leopard в Украину перед чрезвычайной встречей министров обороны в пятницу. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявлял, что вопрос поставки танков Украине будет приоритетным для нового министра обороны Германии. К слову, новым министром обороны Германии будет назначен глава МВД Нижней Саксонии социал-демократ Борис Борис Писториус.

Беспрецедентные санкции

Против России вводят беспрецедентные санкции, призванные погрузить экономику страны-агрессоры в рецессию на десятилетие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что агрессивная война России не останется безнаказанной.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетие, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - сказала она. Также глава Еврокомиссии пообещала украинцам, что "непреклонная поддержка Украины" со стороны Запада будет продолжаться.

"За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами", – заявила фон дер Ляен.

Украинских военных учат воевать "патриотами"

Украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на зенитных ракетных комплексах Patriot. Учения стартуют уже через несколько дней. Об этом сообщил корреспондент из США.

"Украинские воины уже не просто на территории Америки, а по состоянию на данный момент находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силле. Это подтвердил чиновник американской администрации. А впоследствии появилась картинка, которую снял телеканал Fox News", – сказал журналист.

Учения стартуют уже через несколько дней и продлятся несколько месяцев. Украинским бойцам будут преподавать те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров.

ВСУ обезвредили вражеский самолет Су-25 и радиолокационную станцию

По сообщению Генштаба, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В течение суток наши защитники уничтожили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Норвежские мосты для деоккупированных территорий

Украина получила от Норвегии последнюю партию подаренных в декабре мостов. Временные мостовые переправы для восстановления дорожной инфраструктуры уже прибыли в Украину. Их установят на деоккупированных территориях

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения", - рассказали в Укравтодор.

Там отметили, что стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Норвежские специалисты проведут для украинских коллег тренинг в Польше, чтобы научить их составлять эти конструкции быстро и эффективно.

Норвегия стала третьей страной, с самого начала полномасштабного вторжения РФ передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры.

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