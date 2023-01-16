Еспресо собрал очередную подборку новостей, приближающих нас к победе.

Великая Британия объявила о предоставлении большого пакета военной помощи Украине

Сегодня, 16 января, Великобритания официально объявила о предоставлении большого пакета военной помощи Украине. В него вошли: 14 танков "Challenger 2"; 30 орудий AS90; 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог"; десятки БПЛА; 100 000 артиллерийских снарядов; 100 "усовершенствованных ракет"; запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

ВСУ продвигаются к Кременной

По сообщению британской разведки, Вооруженные силы Украины, скорее всего, удерживали позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, несмотря на продолжение штурма вагнеровцами. Также ВСУ постепенно продвигаются в сторону Кременной.

"На протяжении выходных продолжались интенсивные боевые действия в секторах Кременной и Бахмута на донбасском фронте. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, в условиях постоянных атак группы Вагнера, - говорится в сообщении .

Наряду с этим военнослужащий ВСУ Степан Барна отметил, что ситуация на Донетчине остается сложной и там началась окопная война.

"То, что российская сторона улучшила свое военное положение в Соледаре, не означает, что это будет иметь стратегическое значение с точки зрения результатов потенциальных боев", - сказал Барна.

По сообщению Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

Американцы тренируют еще полтысячи украинских военных

Соединенные Штаты Америки в Германии приступили к расширенной программе тренировок украинских военных. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Это может сыграть немаловажную роль в контрнаступлении ВСУ.

На полигоне проходят тренировки около 500 военнослужащих ВСУ. Обучение для них будет продолжаться в течение следующих пяти-восьми недель.

Милли заявил, что 16 января лично планирует посетить немецкий полигон Графенвер, чтобы ознакомиться с программой. Милли также отметил, что в Германии находится полный набор оружия и оборудования для их использования.

"Без вас": впервые россиян нет на форуме в Давосе

В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум, и в этом году на нем нет ни одного представителя России.

"Не так давно российские миллиардеры были неотделимой частью Давоса... В этом году их - ноль. Война в Украине и остракизм России со стороны Запада фактически изгнали олигархов с ежегодной встречи капиталистических элит", - отмечает издание Bloomberg.

Кроме отсутствующих россиян, на форуме в этом году нет представителей Китая, поскольку страна переживает очередную волну коронавируса.

Для участия в нынешнем мероприятии зарегистрировані примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Форум продлится до 20 января. Последнее событие происходило вживую в 2020 году – еще до разгара пандемии COVID-19. В 2021-м форум прошел онлайн, а в 2022-м мероприятие впервые в истории перенесли с зимы на лето.

Первый транш макрофинансовой помощи поступит уже на этой неделе.

Транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из обещанных восемнадцати поступит Украине уже на этой неделе. Такую информацию уточнил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что "Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи и это поможет в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность.

Денежные средства будут предоставляться в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями ежемесячно – для поддержки украинского бюджета. К слову, инициативу страны ЕС одобрили единогласно, хотя Венгрия долгое время блокировала такое решение.

Идентифицировали рашистов, причастных к обстрелу Днепра

Служба безопасности Украины установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре, который произошел 14 января.

К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 1982 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 1980 года рождения.

В результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.

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