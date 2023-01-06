Епифаний законно проведет рождественскую службу в главном соборе Лавры

Минкульт предоставил разрешение на проведение предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Управление Киевской митрополии ПЦУ подало обращение руководству заповедника Киево-Печерская Лавра на проведение богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. После рассмотрения обращения заповедник дал разрешение на проведение богослужений в Успенском соборе и заключил соответствующее соглашение с ПЦУ. Следовательно, Московский патриархат больше не может называть богослужения ПЦУ в Лавре незаконными.

В Пентагоне подтвердили, что Украина получит БМП Bradley

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит БМП Bradley. По его словам, эти машины обеспечат преимущество в поле боя для украинских военных.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley - это бронированная машина, которая имеет огневую силу и может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того удивительные бронетанковые возможности Украины", - добавил он.

В этом же пакете военной помощи Украина может впервые получить от США зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой.

После Макеевки у россиян на оккупированных территориях паника

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что после уничтожения оккупантов в Макеевке многие военнослужащие РФ меняют свое постоянное место дислокации. "Морально-психологическое состояние врага на временно оккупированных территориях находится на очень низком уровне. Они прекрасно понимают, что все их укрепления и оборонные линии им не помогут. К тому же после последних ударов ВСУ по скоплению живой силы, в частности, в Макеевке, среди оккупантов господствует полная паника. Они даже покинули несколько мест собственного пребывания", – рассказал Дудукалов.

Украина за год получила беспрецедентную сумму помощи

Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн гривен. На первом месте – США, предоставившие 410 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Еще 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком. От МВФ Украина получила 88 млрд грн.

На самых больших вокзалах страны установят мощные зарядные станции

6 января Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешественникам всегда быть на связи.

"Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для Укрзализныци", – подчеркнули в Укрзализныце.