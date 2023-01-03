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Обзор

Победные новости 314-го дня войны: запуск украинских спутников, уничтожение базы оккупантов в Токмаке и планы присоединения Украины к "клубу богатых стран"

Зиновия Воронович
3 января, 2023 вторник
20:10
Победа Украины

3 января в США вывели на орбиту украинские спутники, ВСУ разгромили базу оккупантов в Токмаке и возможное присоединение Украины к "клубу богатых стран"

SpaceX вывела на орбиту украинский наноспутник

3 января 2023 года в 16:55 по киевскому времени с мыса Канаверал компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту наноспутник PolyITAN-HP-30, который разработали ученые КПИ им. Игоря Сикорского к 30-летию Независимости Украины. После вывода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

SpaceX также запустил украинский коммерческий спутник EOS SAT-1. Это первый спутник собственного созвездия, создаваемого EOSDA (глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта).

ВСУ разгромили базу оккупантов в Токмаке

Украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Речь идет о расположении российских войск в местной туббольнице. Сразу после "прилета" к разрушенному зданию съехались скорые, пожарные и техника для разборки завалов. В местных пабликах утверждают, что тела увозили КамАЗами.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки произвели огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов. Еще 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника нанесла авиация Сил обороны Украины.

В Белгородской области пожар на военном объекте

В Новом Осколе в Белгородской области произошел масштабный пожар. В местных телеграм-каналах публикуют видео с огромными клубами дыма и сообщают о пожаре на военном объекте. Пишут также о звуках детонации боекомплектов

Россияне готовят почву для отвода войск из-под Бахмута

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предполагает , что россияне будут отводить от Бахмута свои войска и прекратят штурмовые действия.

"Потому что они совершают одни и те же действия сто раз и, соответственно, постоянно получают тот же результат. То есть они должны были это признать и наконец об этом сказали", - отметил Гетьман.

По мнению эксперта, свидетельством того, что РФ готовится вывести войска от Бахмута, свидетельствуют слова Пригожина, который уже говорит об отсутствии сил и что из-за ВСУ они не могут добиться результата на Бахмутском направлении.

Украина планирует присоединиться к "клубу богатых стран"

Украина в 2023 году намерена стать ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом заявил глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер. По его словам, ОЭСР – это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств.

"Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС", - отметил чиновник. По словам Кучера, интеграция идет широкими шагами, так что Госрегуляторная служба делает все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", – добавил глава Государственной регуляторной службы.

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