Победные новости 308-го дня войны: рашисты убегают из Кременной, президент обещает расцвет ВПК, а мир поражен фотографией из Азовстали

Эспрессо собрал топ важных и положительных новостей для украинцев за 28 декабря.

"Жест доброй воли" в Кременной

Оккупационное военное руководство Кременной переместилось в другие населенные пункты, а все гражданские россияне, которых привезли для выполнения работ или оказания медицинской помощи, уехали в направлении РФ. Об этом отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Работы по восстановлению, которые начали проводить захватчики, сейчас "заморожены". Как говорят сами оккупанты – "сейчас приедут ваши нацики и все доремонтируют".

Как сообщают в британской разведке, Россия усилила линию фронта в Кременной на фоне усиления давления со стороны украинских сил. При этом отмечается, что Кременная стала довольно уязвимой после того, как ВСУ продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.

"Россия построила большие новые оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, предоставит приоритет удержанию линии здесь", - рассказала разведка Британии.

Основная причина строительства оборонных сооружений в этом районе, по мнению разведки, в том, что эта территория имеет важное логистическое значение для поддержки войск РФ на Донбассе.

В то же время в ВСУ просят подождать официальных сообщений о ситуации возле Кременной. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона, что в этом направлении продолжается мощная работа

"Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать", – сказал он в эфире общенационального телемарафона.

Выступление Зеленского в Раде

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием. Рассказал о планах на 2023 год по обороне, экономике и военным преступлениям России. Президент заявил, что украинский военно-промышленный комплекс будет одним из самых прогрессивных. Зеленский сказал, что Украина будет развивать отношения со странами Африки и Глобального Юга ради продовольственной безопасности, а также наше государство должно стать лидером в построении зеленой энергетики.

Также Владимир Зеленский передал награду капитану батареи HIMARS – Павлу Чернявскому от Байдена. Президент США ответил перед Command Coin – специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки.

Несокрушимость Азовстали в фотоискусстве

Фотография Дмитрия Казацкого с позывным "Орест" стала одной из лучших в 2022 году по данным британского издания The Guardian.

Фотография сделана на металлургическом заводе "Азовсталь" во время нескольких месяцев осады города. На снимке изображен воин в лучах солнца. Находясь там вместе со своими собратьями, он фотографировал быт и импровизированный медицинский госпиталь, а затем загружал в соцсети с просьбой распространять их. Эти фотографии облетели весь мир и стали символом несокрушимости украинской нации.

Сам автор фото также отреагировал на публикацию: "О, моя фотография из Азовстали вошла в список лучших фотографий года по версии The Guardian", - написал Орест. Кстати, его фотографии победили в престижном фотоконкурсе в Париже – The Prix de la Photographie, а также Орест получил польскую фотопремию Grand Press Photo 2022 за уникальные фотографии из Мариуполя.

Пол тысячи немецких генераторов для Украины

В Германии заявили о закупке 480 электрогенераторов для Украины, из которых 196 уже прибыли в место назначения. Федеральное агентство технической помощи уже отправило 355 транспорта помощи из Германии в Украину и соседние страны.

"Мы вносим наибольший вклад среди стран ЕС в этой сфере. То же касается эвакуации раненых и пострадавших. Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из которых были тяжело ранены и сейчас получают лучшую медицинскую помощь в Германии", - сказал глава МВД Нэнси Фезер.

Кроме того, 526 тысяч евро и 764 доната с 5 континентов удалось собрать за две недели проекта Light up Christmas for Ukrainians, который инициировала компания Parimatch Ukraine и национальная фандрайзинговая платформа UNITED24. Более полумиллиона евро хватит для закупки

Добавим, что в 80% освобожденных от российских оккупантов городов Украины частично восстановили интернет. В целом же интернет-покрытие в нашей стране больше всего в Европе, сообщили в Минцифре и отметили, что устойчивость интернет-сетей один из приоритетов на 2023 год.

Оккупанты продолжают бесславно умирать

Об этом сообщают в Генштабе. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С-300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется. На временно занятых территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов врага.

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