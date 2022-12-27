"Эспрессо" собрал топ положительных новостей дня за 27 декабря, которые могут подбодрить украинцев, несмотря на сложные времена.

Русской церкви – русское название

Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России. Рассмотрение вопроса длилось почти 4 года. КСУ принял решение по делу по представлению 49 народных депутатов.

Принятый в 2018 году неоднократно обжаловавший закон предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

Светлые праздники

Украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного света на праздники, если до этого времени кафиры не будут обстреливать критическую инфраструктуру страны, сообщили в Минэнерго. В ведомстве отмечают, что каждый день ситуация в энергосистеме Украины налаживается, поэтому удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Кроме того, после ремонта включен блок одной из ТЭС, заявили в Укрэнерго. Однако несмотря на это, имеющейся мощности в энергосистеме все еще не хватает, поскольку уровень потребления энергии увеличивается. Поэтому в областях установлены лимиты потребления, превышение которых приведет к применению аварийных отключений.

Минус тысяча кремлевских агитаторов и арест имущества российского олигарха

Во время полномасштабной войны СБУ разоблачила более 1 тыс. вражеских интернет-агитаторов, распространявших фейки о войне в Украине. Половина из них уже получили уведомление о подозрении, а 230 осуждены. Также было заблокировано более 2 миллионов фейковых аккаунтов в соцсетях и 45 масштабных ботоферм. Украинские спецназовцы заявляют, что сейчас российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше.

Еще одной утешительной новостью нынешнего дня стала информация от СБУ, что арестовано имущество российского олигарха почти на 2 млрд грн. Мужчина входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова. Установлено местонахождение подпольных складов России, на которых хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

Скрытое сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

Испуганные россияне пытаются спрятать самолеты от "хлопка"

После взрывов на аэродроме Энгельс россияне передислоцировали часть авиации, на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он добавил, что стратегическая авиация – рассредоточена.

"После вчерашних известных событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на разные аэродромы", - сказал он.

Рашисты потеряли все танки, которые были в строю до 24 февраля

Как отмечают наши воины, ВСУ имеют преимущество в Луганской области и вскоре будет реализован важный план. Командир роты 112 бригады ТРО, советник оборонного комитета Юрий Федоренко сообщил, что нам удастся реализовать общий замысел и "отгрызть" важные логистические центры Луганщины.

"Это случится в скором времени, это не вопрос полугода, это вопрос впереди месяцев", - пояснил военнослужащий.

В вечерней сводке Генштаба сообщают, что в связи со значительными потерями личного состава среди оккупантов в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.

Как отмечал эксперт Defense Express Иван Киричевски, если опираться на данные Генштаба получается, что россияне потеряли все свои танки, которые были в строю до начала войны.

"Очевидно, значительное количество – 1,5 тыс. – было возвращено из базы консервации. Чтобы восстановить один танк россиянам приходится раздевать на запчасти примерно 3-4 машин", – сказал он.

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