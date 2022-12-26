Еспресо подготовил топ новостей дня, которые постоянно (это наше сознательное оценочное суждение, - ред.) приближают Украину к победе.

"Хлопок" в Энгельсе

Ночью, 26 декабря, в российском Энгельсе раздавались взрывы. Как стало известно впоследствии, "хлопок" произошел на аэродроме, а площадь пожара составляла 120 квадратных метров. В частности, было сообщено о трех погибших и четверых раненых.

Как отмечал военный эксперт Сергей Згурец – мощный пожар на аэродроме является признаком того, что удары беспилотниками были достаточно эффективными и они являются продолжением нашей опережающей тактики.

"Российское минобороны уже признало, что там погибли российские военные, работало ПВО, что они сбили украинские беспилотники и якобы ущерб самолетам не нанесен. Но мы понимаем, что россияне не будут признавать потери, связанные с ударами по самолетам. Потому что это подрыв основы российской ядерной триады", – объяснил Згурец.

Эксперт предположил, что российская ПВО плохо работает и российская ядерная триада уязвима, если мы можем уничтожать российские бомбардировщики стратегического назначения обычными беспилотниками.

Другой эксперт – Валерий Рябых убежден, что удары по военным аэродромам РФ усложнят россиянам организацию обстрелов территории Украины.

В нашем Минобороны назвали "хлопки" в Энгельсе "последствиями российской агрессии".

"Безусловно, эти события – это последствия российской агрессии. Это очередные "хлопки", это "хлопки", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого из них в глубоком тылу война не коснется, так они ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и надеемся, что это Украине будет только на руку", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Операция "Ликвидация"

Воины Вооруженных Сил Украины ликвидировали очередную партию оккупантов и взяли в плен десяток оккупантов. Это случилось 25 декабря, на Рождество Христово.

Штурм вражеских позиций провели военные 108-го батальона коломыйских "Эдельвейсов". В результате боя было уничтожено немало оккупантов и взято в плен 10 "рюских чмонь", - рапортуют бойцы.

Кроме того, как сообщают в Генштабе, за минувшие сутки на временно занятой территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожены 5 единиц военной техники разного типа.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Блэкаут не страшен

В Украине была создана совместная банковская сеть, которая будет работать даже в случае блэкаута. Ее создал НБУ и другие банки с 1000 отделений. Кроме того, в НБУ опубликовали карту отделений, которая регулярно обновляется.

При вероятном блэкауте в отделениях POWER BANKING для всех клиентов будет доступен перечень банковских услуг: получение наличных (в банкоматах или в кассе); платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания); обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе); консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке POWER BANKING на входе.

Прочь из Совбеза и ООН

Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия — это узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. На сайте МИД уже обнародовали "Заявление МИД Украины по поводу нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом".

Как отмечается в документе, украинские дипломаты считают, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Россия должна пройти тот же международно-правовой путь членства в Организации, что и другие страны.

МИД утверждает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра ее резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В связи с этим Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.

Санкции против российских силовиков и айтишников

Украина готовит санкции против российских силовиков и представителей ІТ-сектора. Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов России: ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии, министерства внутренних дел, судебной власти.

Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц ІТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, используемыми режимом Путина для пропаганды и т.д.

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