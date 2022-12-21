США планирует передать Украине системы ПВО Patriot

В следующем пакете военной помощи от США Украина получит системы ПВО Patriot.

Пакет будет содержать батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины. Мы также будем обучать украинских военных, как управлять батареей ракет,в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этим оружием", говорят в Вашингтоне. Общая сумма помощи составит около $2 млрд.

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

Сечеславские десантники на днях сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач". Он стал сотой воздушной целью, которую удалось уничтожить с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Штурмовик противника был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса", - сообщили в управлении противовоздушной обороны штаба Командования ДШВ ВС Украины.

Более 60 известных локаций мира выключат свет, чтобы собрать средства на генераторы для больниц Украины

21 декабря самые популярные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной. Более 60 памятников, построек и елок сегодня отключат праздничные иллюминации.

В частности, римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии. Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

Таким образом, мировое сообщество призывает присоединиться к сбору средств на генераторы для украинских больниц.

В Конгрессе США работают над законопроектом о признании России "государством-агрессором"

Законопроект предусматривает, что американский президент сможет наложить санкции на любого человека, который "несет ответственность за преступление агрессии, причастен к нему или является соучастником".

ВСУ сбили беспилотник РФ "Форпост", который стоит 6 млн долларов

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.